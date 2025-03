video suggerito

Bonus bollette da 200 euro: come funziona, chi ne ha diritto e quando verrà erogato Il governo ha previsto un bonus straordinario di 200 euro per le bollette elettriche delle famiglie con Isee fino a 25mila euro. Chi riceve già il bonus sociale lo otterrà automaticamente, mentre chi non ha ancora presentato l'Isee dovrà attendere tempi più lunghi per l'erogazione.

A cura di Francesca Moriero

Con il nuovo decreto Bollette, il governo ha introdotto un contributo straordinario di 200 euro destinato alle famiglie con un Isee fino a 25mila euro per sostenere le spese dell'energia elettrica. Questo bonus si aggiunge agli sconti già previsti per luce e gas, che vengono attualmente concessi ai nuclei con un Isee inferiore a 9.530 euro o fino a 20mila euro nel caso di famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. L'intervento mirerebbe ad alleggerire l'impatto dei costi energetici, che negli ultimi anni hanno pesato in modo significativo sui bilanci domestici. Il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, ha illustrato alla Commissione Attività Produttive della Camera i dettagli dell'erogazione di questo nuovo aiuto, spiegando le tempistiche e le modalità con cui sarà riconosciuto ai cittadini aventi diritto.

Come verrà erogato il bonus bollette da 200 euro

Per garantire che il contributo venga distribuito in modo efficace, Arera ha avviato un dialogo con l'Inps, l'ente che gestisce le certificazioni Isee. L'idea sarebbe quella di trasmettere i dati direttamente al Sistema Informativo Integrato (Sii), una piattaforma che raccoglie le informazioni sulle utenze energetiche, permettendo così di individuare con precisione i nuclei familiari che rientrano nei requisiti stabiliti dal decreto. Questo meccanismo punterebbe insomma a semplificare il processo e a ridurre al minimo la necessità di richieste da parte dei cittadini: chi ha diritto al bonus non dovrà effettuare alcuna domanda, ma vedrà l'importo accreditato direttamente in bolletta, senza procedure aggiuntive.

Chi ha diritto al bonus bollette da 200 euro

Secondo quanto dichiarato da Besseghini, chi già usufruisce del bonus sociale per luce e gas riceverà automaticamente anche questo contributo straordinario. I dati di questi utenti sono già registrati nel sistema, e Arera starebbe lavorando per garantire un riconoscimento rapido del beneficio, evitando lungaggini burocratiche. Il bonus verrà dunque accreditato direttamente sulla bolletta elettrica degli utenti idonei non appena saranno completati i passaggi tecnici necessari. L'intento sarebbe quello di rendere l'erogazione il più veloce possibile, così da supportare tempestivamente le famiglie che già si trovano in condizioni economiche difficili. Questo contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l'Isee e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

Quando arriverà il bonus bollette da 200 euro

Chi ha già presentato la dichiarazione Isee riceverà il bonus non appena saranno completate le verifiche. Chi non ha ancora aggiornato la propria certificazione dovrà tuttavia attendere tempi più lunghi: senza la documentazione necessaria, infatti, il sistema non può identificare automaticamente i beneficiari, rendendo necessaria una verifica successiva. Per questo motivo, il presidente dell'Arera ha sottolineato l'importanza di presentare al più presto la dichiarazione Isee per evitare ritardi nell'erogazione dell'agevolazione. Il bonus verrà riconosciuto solo una volta completata l'analisi dei dati, quindi chi non ha ancora aggiornato la propria posizione potrebbe dover aspettare diversi mesi prima di riceverlo.