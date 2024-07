Bonus colonnine domestiche 2024, al via le domande dall’8 luglio per le auto elettriche: i requisiti

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Anche quest'anno torna il Bonus colonnine elettriche. Per richiedere l'incentivo, rivolto a condomini e privati che nel 2024 hanno comprato e installato infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, si potrà fare domanda dalle 12.00 di lunedì 8 luglio. Il contributo per l'acquisto delle colonnine domestiche può arrivare fino a un valore massimo di 1.500 euro a persona oppure 8.000 a condominio. Il bonus vale per le spese sostenute dal !° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Vediamo come fare domanda e chi può ottenerlo.

Quando fare domanda per il bonus colonnine elettriche 2024 e come funziona

Dalle ore 12 di lunedì 8 luglio, sarà possibile fare richiesta del Bonus colonnine 2024 promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il contributo è rivolto a persone fisiche oppure condomìni, rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato, che quest'anno hanno acquistato e installato delle colonnine di ricarica delle auto elettriche.

Per presentare domanda basterà accedere alla propria Area personale, all'interno della piattaforma di Invitalia, tramite Spid, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato il login, l'utente potrà perfezionare la propria istanza tramite posta elettronica certificata. L'erogazione del bonus dovrebbe avvenire a partire da 90 giorni dall'ultima data disponibile per presentare domanda, fino ad esaurimento delle risorse.

Quali sono i requisiti per ottenere l'incentivo

Per richiedere il Bonus colonnine 2024 innanzitutto, i soggetti interessati devono essere privati o condomini che nell'ultimo anno abbiano comprato e installato delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Per ottenere l'incentivo però, le spese sostenute devono essere avvenute tramite pagamento tracciabile, mentre le colonnine installate devono avere i seguenti requisiti:

essere nuove e di potenza standard;

collocate in territorio italiano;

a uso privato, se l'acquisto è stato effettuato da una persona fisica; collettivo, se l'incentivo è stato richiesto da condòmini, ma in entrambi i casi le infrastrutture non devono risultare accessibili al pubblico

Quanto vale il Bonus colonnine elettriche 2024

Per il Bonus colonnine elettriche 2024, il Mimit ha stanziato 20 milioni di euro. Il valore del rimborso, che dovrebbe coprire circa l'80% dei costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture, può arrivare fino a un massimo di 1.500 euro se il bonus viene richiesto da un singolo privato. Nel caso di edifici condominiali invece, il tetto è stato fissato a 8.000 euro.