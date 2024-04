video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 15 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 15 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Si sente forte la congiunzione tra Giove e Urano: si va dalle energie creative e ottimiste fino alla messa in discussione di strutture economiche tradizionali. Con la Luna in Cancro il segno fortunato sono i Pesci e il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, lunedì 15 aprile 2024, si apre con il quarto di Luna crescente e la Luna potente in Cancro. Occhio alle tensioni intime e profonde e ai ripensamenti sentimentali. Viveteli prima di esprimerli. Comunque questa è la settimana della grande congiunzione di Giove a Urano a 21 gradi del segno del Toro. Può portare energie, ottimismo ma anche impulsività spavalda e cambiamenti repentini a livello sociale ed economico. Con la Luna in Cancro il segno fortunato sono i Pesci e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: lo rimbalzi nel vero senso della parola.

Lavoro: qui ti senti proprio a tuo agio.

Fortuna: è riposta unicamente nel tuo cervello.

Il consiglio del giorno: rifugiati in una libreria, luogo perfetto per trovare pace.

Voto: 7 tutto testa.

Toro

Amore: fuoco di passione.

Lavoro: ti dedichi anima e corpo.

Fortuna: vuoi assolutamente che sia sempre al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: asseconda tutte le tue fantasie proibite.

Voto: 8 voglioso.

Gemelli

Amore: le conquiste sono la vostra specialità.

Lavoro: siete senza alcun dubbio il dipendente migliore di tutto l’ufficio.

Fortuna: per voi è sinonimo di bellezza da sfoggiare in tutte le salse.

Il consiglio del giorno: abito elegante anche di prima mattina perché potete permettervelo.

Voto 8 + belli bellissimi.

Cancro

Amore: hai proprio bisogno di compagnia.

Lavoro: per riuscire a rendere in ufficio devi sentirti a tuo agio.

Fortuna: arriva a rasserenare la tua giornata.

Il consiglio del giorno: puoi adottare un amico peloso con la consapevolezza che sarà il tuo nuovo compagno di vita.

Voto 6 e mezzo con voglia di dolcezze.

Leone

Amore: ti corrisponde perfettamente.

Lavoro: puoi addirittura azzardare a chiedere un aumento.

Fortuna: cogli la palla al balzo.

Il consiglio del giorno: prepara un bel discorso di ringraziamento per tutti i complimenti che riceverai.

Voto 8 ammirato.

Vergine

Amore: è di nuovo in fiore.

Lavoro: sei nuovamente certa delle tue capacità.

Fortuna: ti sorride nuovamente .

Il consiglio del giorno: guarda il programma ‘Teke teke té’.

Voto 6 fiduciosa.

Bilancia

Amore: non è ancora il momento di incontri interessanti.

Lavoro: meglio posticipare le riunioni importanti.

Fortuna: per ritrovare il tuo centro puoi sempre optare per una semplice meditazione.

Il consiglio del giorno: oggi niente colpi di testa.

Voto 5 + complicata

Scorpione

Amore: ti dichiari apertamente.

Lavoro: procedi con chiarezza e semplicità.

Fortuna: ti regala quella sicurezza di poterti mettere a nudo.

Il consiglio del giorno: invia una delle tue poesie d’amore preferite che di solito tieni chiusa nel cassetto.

Voto 7 + coraggioso.

Sagittario

Amore: ti impegni parecchio e hai ottimi risultati.

Lavoro: sei sempre molto preciso a timbrare il cartellino.

Fortuna: la riponi tutta nella tua testa.

Il consiglio del giorno: oggi puoi fare l’intellettuale e mostrare tutto il tuo sapere.

Voto 7 e mezzo colto.

Capricorno

Amore: difficile potersi avvicinare.

Lavoro: le modifiche per te non sono assolutamente contemplate.

Fortuna: neanche lei al momento riesce a darti una mano.

Il consiglio del giorno: evita discussioni, non riusciresti proprio a sostenerle.

Voto 5 – irremovibile.

Acquario

Amore: sei su mille fronti.

Lavoro: sei certamente molto operativo.

Fortuna: come un rossetto che ravviva ancor di più il tuo sorriso.

Il consiglio del giorno: è il momento buono per nuove esperienze.

Voto 8 esploratore.

Pesci

Amore: amanti perfetti.

Lavoro: avete grinta da vendere.

Fortuna: è un booster per le vostre performance.

Il consiglio del giorno: avete tutte le caratteristiche per iscrivervi a una gara di ultra trail.

Voto 7 in formissima.