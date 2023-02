Elezioni Lombardia 2023, il facsimile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati Domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio si vota per le elezioni regionali in Lombardia: a sfidarsi per la carica di presidente della Regione sono Attilio Fontana, Piefrancesco Majorino, Letizia Moratti, Mara Ghidorzi. Qui il facsimile della scheda elettorale e le regole del voto.

Domenica 12 febbraio (dalle 7 alle 23) e lunedì 13 febbraio (fino alle ore 15) si vota per le elezioni regionali in Lombardia. A sfidarsi per la carica di presidente di Regione saranno il governatore uscente del centrodestra Attilio Fontana, lo sfidante del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, l'ex vice di Regione Lombardia Letizia Moratti appoggiata dal Terzo polo e infine la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi.

Ma come si esprime il proprio voto, alle prossime elezioni in Lombardia? Innanzitutto, è necessario presentarsi al proprio seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido. Non è previsto un ballottaggio. Sarà possibile esprimere la propria preferenza sul candidato presidente (tra Fontana, Majorino, Moratti, Ghidorzi) ed eventualmente su un candidato delle liste ad esso collegate. È possibile inoltre optare per il voto disgiunto, ovvero votare per un candidato presidente e una delle liste ad esso non collegate: in tutto, in questa ultima tornata elettorale, sono 12 liste.

Il facsimile della scheda elettorale alle regionali in Lombardia

Regione Lombardia ha già pubblicato sul proprio sito il facsimile della scheda elettorale che sarà consegnata agli elettori in sede di seggio. Ecco qui l'anteprima del foglio, che indica i nomi dei candidati governatori e le liste ad essi collegate.

I simboli e i candidati sulla scheda elettorale

Le liste presentate in appoggio ai candidati alla presidenza di Regione Lombardia sono le seguenti: per la coalizione di centrodestra che appoggia Attilio Fontana ci sono Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Fontana Presidente – Lombardia Ideale e Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi; per lo schieramento di centrosinistra in sostegno a Pierfrancesco Majorino le liste di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Patto Civico per Majorino Presidente; per Letizia Moratti e il Terzo polo gli elenchi di Azione-Italia Viva e la lista civica Letizia Moratti Presidente; con Mara Ghidorzi i candidati di Unione Popolare Lombardia.

Come si vota alle regionali in Lombardia, regole e voti di preferenza

Alle elezioni regionali non è previsto il ballottaggio: viene direttamente proclamato presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale.

Il voto può essere espresso in quattro modi: votando solo per il candidato presidente prescelto e non per le liste ad esso collegate; votando per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate; votando disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate; votando solo per una delle liste presentate (in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Regione a essa collegato).

Per quanto riguarda la scelta dei candidati al Consiglio regionale, si possono esprimere fino a due preferenze mantenendo sempre la doppia preferenza di genere, ovvero scrivendo i cognomi dei due candidati di sesso diverso appartenenti alla stessa lista.