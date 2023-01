Le liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni in Lombardia 2023: i candidati al Consiglio regionale La lista presentata dal M5S, divisa in circoscrizioni provinciali, sosterrà la coalizione di centrosinistra che vede in Pierfrancesco Majorino il proprio candidato presidente. Ecco quali sono i candidati consiglieri regionali dei Cinque Stelle.

Il Movimento Cinque Stelle in Lombardia ha deciso, attraverso votazioni online che hanno coinvolto gli iscritti al partito fondato da Beppe Grillo, i propri candidati consiglieri alle elezioni regionali del 2023: la lista presentata dal M5S, divisa in circoscrizioni provinciali, sosterrà la coalizione di centrosinistra che vede in Pierfrancesco Majorino il proprio candidato presidente. Il voto si terrà nelle giornate del 12 e del 13 febbraio 2023. Ecco quali sono i nomi prescelti dagli elettori del Movimento nelle ultime "Regionarie" online: gli aspiranti candidati, in questo caso, si sono auto proposti attraverso il sito ufficiale del partito, e sono stati votati direttamente dagli iscritti.

Regionali in Lombardia 2023, i nomi dei candidati del M5S

Le liste lombarde del partito sono divise a seconda della provincia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese. Gli elenchi provinciali sono presentati seguendo l’ordine dell’alternanza di genere.

I candidati per la provincia di Milano

Di Girolamo Antonino

Di Marco Nicola

Fanizzi Raffaele

Fassoli Ivan Angelo

Fortunato Michele

Foti Santo

Frisina Giovanni

Gangi Maurizio

Impalà Matteo

Legno Luigi

Maglione Francesco

Mammi Consolato Gregorio

Mandoliti Francesco

Mangiola Danilo

Mantovani Massimiliano

Marullo Marco

Menesatti Emanuele

Mento Giuseppe

Merlino Giuseppe

Migliaro Raffaele

Missiaggia Sergio Giuliano

Pagliaro Roberto Giovanni

Pasquariello Domenico

Pedrocchi Claudio

Ravasio Giovanni

Repicche Raul Bruno

Riccitelli Pierluigi

Rojas ArteagaJulio

Romanelli Martino

Rossi Roberto

Serra Alessandro

Silvestri Emanuele Manlio

Solinas Pier Paolo

Stefanizzi Antonio

Strada Raffaele

Tomassini Paolo Maria

Tragni Christian Franz

Tromboni Daniele

Venuto Salvatore

Zanzottera Marco

I candidati per la provincia di Bergamo

Bernareggi Myriam

Lisotti Sonia

Torrisi Concetta

Albani Rocchetti Danilo

Apicella Vittorio

Caironi Alessandro

Calvi Emanuele

DeVivo Raimondo

Di Franco Umberto

Gangemi Daniele

Gnocchi Jacopo

Pagano Alessandro

Sangalli Luca

I candidati per la provincia di Brescia

Pollini Paola

Ramazzini Nadia

Trasca Cristina Medi

Alessandrini Rino

Campana Graziano

Colombi Gianluigi

Cremonini Luca

Fisicaro Maurizio

Ghidini Guido

Grassi Giorgio

Marullo Calogero

Orlandi Claudio

Paccagnella Amedeo

Pezzoni Gian Mario

Pofi Claudio

Zirillo Bruno

I candidati per la provincia di Como

Colomo Carmela

Rizzo Raffaella

Borrelli Gennaro

Ceruti Luca

Di Maio Vincenzo

Erba Raffaele

Peracca Michele

Pini Stefano

Sansano Antonio

Sormani Ivan

Talarico Alessio

Zaffaroni Mirko

I candidati per la provincia di Cremona

Angiolini Angelo

I candidati per la provincia di Lecco

Alfiniti Catherine Emilie

Calogero Elena

Cereda Corinne

Alfiniti Donato

Cerritelli Rocco

Filetti Mario

Galimberti Giovanni

Montanelli Daniele

Perego Christian

Pezzotta Mirco

I candidati per la provincia di Lodi

Morisco Antonietta

Pacifico Annarita

Sturaro Mariangela

Degano Luca

Introcaso Giuseppe

I candidati per la provincia di Mantova

Carbone Consuelo

Scattolon Raffaella

Alì Thomas

Cappellazzi Giovanni

Ciliegi Sergio

Goldin Diego Renzo

Scrocco Roberto

I candidati per la provincia di Monza e Brianza

Bardone Elisabetta

Beringheli Antonella

Iurlaro Alessandra Francesca

Tentorio Mara

Albericci Massimiliano

Bianchi Vittorio

Carelli Daniele

Colombo Claudio

DaVero Emilio

Forneris Arturo

Fumagalli Marco Maria

Grande Alberto

Loi Giovanni Domenico

Martucci Pietro

Meda Guido Giuseppe

Messina Luigi

Paola Mario

Pizzinga Giuseppe

Raucci Vincenzo

Repici Vincenzo

Ruggiero Giacomo

Scarpa Andrea

I candidati per la provincia di Pavia

Cattelan Daniela

Finotti Mara

Mazzola Paola

Battaglia Enrico

Castellani Paolo

Ceschi Carlo Alberto

Fani Alberto

Francescano Simone

Nosotti Stefano

Paladini Flavio

Tarantini Roberto

Verni Simone

I candidati per la provincia di Sondrio

Fierro Angelo Gabriele

I candidati per la provincia di Varese