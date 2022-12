Regionali 2023 in Lombardia, la data delle elezioni è ufficialmente il 12 e 13 febbraio È ufficiale: le date per le elezioni regionali in Lombardia 2023 saranno quelle del 12 e 13 febbraio 2023.

A cura di Ilaria Quattrone

C'è finalmente una data ufficiale per le elezioni regionali 2023 in Lombardia e in Lazio. Il Consiglio dei ministri nella giornata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, ha deciso che si voterà domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio fino alle 15. Il Cdm ha infatti approvato un decreto che estende il termine delle operazioni di voto.

Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni e alle politiche di settembre 2022, i cittadini chiamati al voto potranno esercitare il proprio diritto in due giorni. Nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre 2022, era stato il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini a proporre quest'estensione.

A suo parere potrebbe essere uno strumento valido a combattere l'astensionismo. Una proposta che ha trovato fin da subito in accordo il presidente Fontana e che è stata poi accolta dal Consiglio dei ministri.

Parte l'iter per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati

Adesso mancano solo alcuni tasselli per completare l'intero quadro. Una volta stabilita la data infatti si lavorerà per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati. Queste ultime dovranno essere presentate entro trenta giorni dalle elezioni. I nomi dei candidati alla presidenza di Regione Lombardia sono già noti da settimane.

Per il centrodestra si candiderà l'attuale presidente Attilio Fontana. Per il terzo polo ci sarà invece Letizia Moratti che è l'unica ad avere già presentato la propria lista. Per il centrosinistra correrà invece Pierfrancesco Majorino. In ultima, la candidata del Nuovo Partito Socialista Priscilla Salerno. Il Movimento 5 Stelle è ancora a lavoro per definire insieme al Partito democratico il programma per le elezioni.