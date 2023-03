Presentata la nuova giunta di Regione Lombardia: i nomi degli assessori di Attilio Fontana Le riserve sono finalmente sciolte: 7 assessori a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e altri 2 a Fontana. Dopo un lungo braccio di ferro tra gli alleati del centrodestra, il neo presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana annuncia oggi la squadra di governo dei prossimi cinque anni. Ecco tutti i nomi.

Attilio Fontana, a sinistra, e quattro tra i nuovi assessori di Regione Lombardia: Guido Bertolaso in quota Fontana, Marco Alparone (Fratelli d’Italia), Simona Tironi (Forza Italia), Claudia Terzi (Lega)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le riserve sono finalmente sciolte: 7 assessori a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e altri 2 a Fontana, per un totale di 16. Dopo un lungo braccio di ferro ("Ma abbiamo fatto solo tre riunioni tra di noi", assicura Attilio Fontana) tra gli alleati del centrodestra (avvenuto a casa dell'asso pigliatutto Fratelli d'Italia, e quindi a Roma), il neo presidente di Regione Lombardia annuncia oggi a Palazzo Lombardia la squadra di governo che lo sosterrà nei prossimi cinque anni, tra nomi riconfermati e nuovi ingressi.

Nel primo gruppo, sicuramente, la parte del leone la fa l'assessore riconfermato Guido Bertolaso, a capo del Welfare dopo l'uscita di Letizia Moratti (che a sua volta sostituiva in corsa Giulio Gallera, primo dei non eletti ora rientrato in Consiglio dopo la promozione ad assessore del suo collega di partito Gianluca Comazzi).

Nel secondo, invece, il primato tocca a Simona Tironi, azzurra di Forza Italia delegata all'Istruzione.

Leggi anche Quanto guadagnano i consiglieri regionali e il presidente di Regione Lombardia

"Una giunta rappresentativa dei territori, con assessori che hanno vinto le loro battaglie elettorali proprio sul territorio. Adesso possiamo iniziare questa nuova avventura", ha commentato il presidente durante la conferenza stampa. "I cinque partiti che rappresentano questa coalizione si confronteranno sempre".

Ecco dunque tutti i nomi dei nuovi assessori di Regione Lombardia.

I nomi dei 7 assessori di Fratelli d'Italia

Al partito della premier Giorgia Meloni, vero trionfatore delle elezioni lombarde del 12/13 febbraio 2023, spetteranno ben 7 assessorati: Marco Alparone (vicepresidente) al Bilancio e alla Finanza, Romano La Russa alla Sicurezza e Protezione Civile, Barbara Mazzali al Turismo, Marketing Territoriale e Moda (al posto della fedelissima di Daniela Santanchè Paola Burbarelli), Paolo Franco alla Casa, Francesca Caruso (dopo aver "eliminato" nomi grossi come Vittorio Sgarbi e Stefano Zecchi) alla Cultura, Alessandro Beduschi all'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Franco Lucente ai Trasporti e Mobilità Sostenibile.

Chi sono gli assessori della Lega in Regione Lombardia

Per la Lega si siederanno tra i banchi della giunta lombarda: Claudia Maria Terzi, confermata alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, Guido Guidesi allo Sviluppo Economico, Massimo Sertori alla Montagna, Enti Locali e Risorse, l’ex presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi all'Università, Ricerca e Innovazione, Elena Lucchini alla Famiglia e Solidarietà Sociale.

I nomi di Forza Italia nella nuova giunta

Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, si aggiudica invece due posti in giunta con Simona Tironi all’Istruzione e Gianluca Comazzi al Territorio (che così facendo libera un posto in Consiglio per Giulio Gallera, primo dei non eletti in quota Forza Italia).

Guido Bertolaso e Giorgio Maione in quota Fontana

Per la lista Fontana, infine, i posti sono due: oltre al confermatissimo Guido Bertolaso alla Sanità e Giorgio Maione all'Ambiente e al Clima, nominato dopo il passo indietro del favorito Giacomo Cosentino, frontman di Lombardia Ideale.

Chi sono i nuovi sottosegretari in Lombardia

Declassata la super favorita Lara Magoni, sottosegretaria a Sport e Giovani. Con lei anche Raffaele Cattaneo alle Relazioni internazionali ed Europee, Mauro Piazza all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, Ruggero Invernizzi al Controlli patrimonio e alla Digitalizzazione.