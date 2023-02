Quando verrà annunciata la nuova giunta di Regione Lombardia A una settimana dal voto, la domanda resta solo una: come sarà composta la nuova giunta di Regione Lombardia, e soprattutto quando verrà finalmente annunciata? Oggi l’indicazione di tempo: “Entro tre, quattro settimane al massimo”. Intanto proseguono le trattative tra Fontana e i partiti politici.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fa il bis il governatore uscente Attilio Fontana, che alle ultime regionali in Lombardia ha portato a casa quasi il 55 per cento delle preferenze dei lombardi. Adesso, a una settimana dal voto, la domanda resta solo una: come sarà composta la nuova giunta, e soprattutto quando verrà finalmente annunciata?

Resta nebuloso il presidente Attilio Fontana, che non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito. Oggi però, durante l'incontro al Micam di Milano, al fianco del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è lasciato sfuggire un'indicazione di tempo: la nuova squadra di governo sarà pronta tra "tre o quattro settimane al massimo". Aggiungendo, poi, di non aver ancora parlato con nessuno del toto assessori.

Le prime indiscrezioni sulla nuova giunta di Regione Lombardia

Nonostante il riserbo del governatore, però, le voci sui possibili membri del nuovo team lombardo iniziano comunque a circolare. Proseguono infatti le trattative tra Fontana e i partiti politici per la formazione della nuova giunta regionale.

Un esempio ? Visto il consenso ottenuto da Fratelli d'Italia (primo partito con oltre il 25 per cento delle preferenze), Daniela Santaché ha subito rivendicato per loro almeno otto assessorati, tra cui, secondo Romano La Russa, il futuro vicepresidente di Regione Lombardia (ruolo in precedenza ricoperto dalla sconfitta Letizia Moratti, e abbandonato in polemica proprio con Fontana e con il centrodestra).

Ma anche la Lega, che alle regionali ha mantenuto il proprio consenso meglio che in altre tornate elettorali, ha intenzione di far valere il proprio peso: al Carroccio andrebbero così quattro assessorati, e due posti da sottosegretario.

Forza Italia invece, notevolmente indebolita dall'esito delle urne, potrà pretendere due o tre assessori (lasciando così spazio per l'ingresso dell'ex assessore al Welfare in tempo di pandemia Giulio Gallera, grande escluso). A Noi moderati, infine, toccherebbe un assessorato al massimo, come ringraziamento per la campagna elettorale a favore del centrodestra.