Dal Processo di Biscardi a Regione Lombardia: Simona Tironi diventa assessora nella nuova giunta Fontana Dopo aver participato a Miss Italia ha avviato la sua carriera in tv, prima di scoprire la passione per la politica che l’ha portata a essere la donna di destra più votata in Lombardia. Ma molti ricordano anche il gossip con George Clooney.

Simona Tironi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il posto con il suo nome in giunta era più che blindato. Blindatissimo, ormai certo fin dalle prime indiscrezioni: Simona Tironi, nuova assessora del governo Fontana bis in Lombardia, è una delle rivelazioni della squadra capitanata da Attilio Fontana e formata dalla triade Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. "Il suo operato? Semplicemente coraggioso. È riuscito a portarci fuori da una tempesta inaudita come quella del Covid", disse lei del proprio presidente.

Ma chi è la candidata di Forza Italia che ha scalato le vette del Pirellone, conquistandosi fin dal periodo post elettorale il ruolo da assessora a Istruzione, Formazione e Lavoro?

La carriera politica di Simona Tironi, la donna più votata del centrodestra

Bresciana, classe 1982, nel 2013 diventa vicesindaca della sua Travagliato, a sud-ovest del capoluogo, nonché assessora a Cultura, Sport, Commercio, Agricoltura.

Leggi anche Quando verrà annunciata la nuova giunta di Regione Lombardia

A livello regionale, nella precedente legislatura è stata consigliera e vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche sociali: si è occupata, quindi, anche della commissione d’inchiesta Covid, nominata a febbraio 2022.

Poi il salto in giunta da assessora dopo il boom di preferenze ottenuto alle ultime elezioni regionali di febbraio 2023, in cui (con quasi 9mila voti) è stata la candidata più votata di Forza Italia – e , in generale, la donna con più preferenze di tutto il centrodestra lombardo.

Il passato in televisione e il gossip con George Clooney

Ma non solo politica. Nel passato di Simona Tironi, e per la precisione in occasione degli Europei del 2004, ci sono anche le telecamere de "Il Processo di Biscardi", programma che tra le altre ha visto passare, in qualità di "biscardine", anche Elena Barolo e Giorgia Palmas.

E ancora le selezioni di Miss Italia 2002 (vincerà il titolo più modesto di Miss Garda 2003), un programma di estetica su Rete4 e tanta tv locale.

"Ho fatto programmi sportivi quando ero giovane, mentre studiavo Economia all'Università", dirà lei all'esordio in Consiglio regionale. "Poi per nove anni ho fatto la manager, e ho iniziato a militare in Forza Italia. Ho fatto per anni il vicesindaco a Travagliato, in provincia di Brescia. Adesso voglio dedicarmi ai temi che mi appassionano davvero". E la stoccata finale: "A differenza di altre ho fatto programmi sportivi, e non in bikini a due pezzi".

Un passato sotto i riflettori anche per il gossip che, sempre nel 2004, ha infiammato le sponde del lago di Como (e non solo): "La splendida bionda di Italia 7Gold tra le sue conquiste vanta anche un certo George Clooney", titola un sito dell'epoca, dopo averla paparazzata sullo yacht di lusso della star americana.

"Ero a una festa tra amici e sono stata invitata sulla barca di George", ammetterà lei a TgCom24. "O meglio, il mio agente mi ci ha mandato. È stato solo un incontro casuale". Ma, al tempo, c'era chi giurava di averli visti insieme a braccetto per le strade di Laglio. "Con me è stato solo galante", aveva abbozzato lei. "Come tutti gli uomini, quando vede una bella donna si fa avanti".