Fontana vuole Bertolaso assessore al Welfare: l’ex capo della Protezione civile pronto ad accettare “Per fare l’assessore alla Sanità in Lombardia io credo che Guido Bertolaso sia la persona giusta”, sono state le parole del neo presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lui si dichiara disponibile, ma resta da sciogliere il nodo Fratelli d’Italia: sarà disposto a rinunciare a un assessorato così pesante?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Verso il bis. Non solo quello di Attilio Fontana, riconfermato a furor di popolo (con quasi il 55 per cento delle preferenze, più del 49 per cento raccolto al primo giro del 2018) governatore di centrodestra della Lombardia. Va infatti verso il secondo mandato pure il suo braccio destro, l'ex assessore al Welfare (post Letizia Moratti, che aveva abbandonato il posto da vice regionale per costruire la propria proposta politica, e post Giulio Gallera) Guido Bertolaso.

"Per fare l‘assessore alla Sanità in Lombardia io credo che Guido Bertolaso sia la persona giusta", sono state le parole del neo presidente di Regione. Che ha messo però subito in chiaro: "È inutile però che anticipi delle cose se non abbiamo parlato ancora neppure dei posti e delle distribuzioni. Per ora abbiamo parlato soltanto della perimetrazione dei diversi assessorati".

Il braccio di ferro con Fratelli d'Italia

Sarà vero? Il diretto interessato, nel frattempo, si dice pronto a cogliere nuovamente l'opportunità. "Ma a delle condizioni molto precise. Ovvero lavorare sulla base del merito, delle competenze e degli interessi dei cittadini, senza guardare in faccia nessuno" ha spiegato l'ex capo della Protezione civile. "Le tessere di partito e le amicizie non mi interessano. Le mie condizioni sono queste e non sono assolutamente disposto a fare un passo indietro rispetto a questi punti fondamentali".

E aggiunto: "Il pomo della discordia lo sono sempre stato per tutta la mia vita, quindi non mi pare una novità da questo punto di vista". Sì, perché c'è da scommettere che, nonostante le volontà di Fontana, il poker d'assi alle ultime elezioni Fratelli d'Italia potrebbe volere per sé, tra le fette di torta da spartire con gli altri partiti, anche il cruciale assessorato alla Sanità.

Circolano del resto già alcuni nomi papabili in quota Fratelli d'Italia, come i consiglieri eletti Carlo Maccari e Mario Mantovani. Il partito della premier Giorgia Meloni sarà insomma disposto a rinunciare a un ruolo di cotanto peso, all'interno del nuovo governo della Lombardia?

Quando verrà annunciata la giunta di Regione Lombardia

Chissà. Intanto, oltre al nome di Guido Bertolaso, si rincorrono sempre di più le indiscrezioni sulla possibile nuova giunta lombarda. E così le richieste, ogni giorno più insistenti, di sciogliere finalmente le riserve. "Nel giro di una o due settimane, massimo tre, troveremo l’accordo", ha assicurato il neo presidente Fontana dopo l'incontro . E ha messo i puntini sulle i, lanciando un messaggio ben preciso. "L’ultima parola sarà comunque la mia. Sono io il presidente, e sarò io a decidere". Alleati avvisati.