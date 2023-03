Chi potrebbero essere i nuovi assessori di Regione Lombardia: le novità sulla giunta di Fontana La nuova giunta di Regione Lombardia è quasi pronta e verrà annunciata con tutta probabilità nella giornata di giovedì 9 marzo, dopo un incontro tra i vertici del centrodestra. Ecco chi potrebbe far parte della squadra di governo.

È arrivata finalmente la data. La nuova giunta di Regione Lombardia è quasi pronta, e verrà annunciata con tutta probabilità nella giornata di giovedì 9 marzo: la decisione ufficiale verrà presa mercoledì sera 8 marzo, durante un incontro tra i vertici del centrodestra.

"Abbiamo parlato di tante cose e per il momento abbiamo superato i primi problemi legati alla delimitazione di alcune deleghe e all'individuazione delle singole competenze", le parole di Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Humanitas University. "Mercoledì chiudiamo il discorso con la determinazione dei nominativi migliori da scegliere".

Quali saranno i nomi dei prossimi assessori? È ancora tutto da vedere. Quel che è certo, è che lo schema delle assegnazioni tra i partiti del centrodestra dovrebbe essere il seguente: otto assessorati per Fratelli d'Italia, cinque alla Lega, due a Forza Italia e uno in quota Lista Fontana.

Posto in teoria riservato all'assessore al Welfare uscente Guido Bertolaso, fortemente voluto dallo stesso governatore. Riuscirà infine il neo presidente a imporre il proprio volere, e a strappare l'assessorato chiave di Regione Lombardia al "capo" della coalizione azzurra Fratelli d'Italia?

I nomi possibili per la prossima giunta di Regione Lombardia

Chissà. Intanto circolano i primi nomi papabili della nuova squadra lombarda. Proprio a Fratelli d'Italia, infatti, andrebbero parecchi assessorati di peso: il Bilancio a Marco Alparone, l’Agricoltura a Barbara Mazzali, il Turismo alla fedelissima di Daniela Santanché nonché ex assessora della giunta Maroni Paola Bulbarelli – in lizza anche per la Casa come Franco Lucente, papabile persino per la delega ai Trasporti (puntata però anche dalla Lega).

E ancora si parla del filosofo Stefano Zecchi alla Cultura, Romano La Russa riconfermato alla Sicurezza e Lara Magoni alla Famiglia. Mentre Federico Romani potrebbe essere il nuovo presidente del Consiglio regionale, e Paolo Franco il capogruppo al Pirellone.

Per quanto riguarda la Lega, invece, Guido Guidesi verrebbe confermato allo Sviluppo economico, Massimo Sertori alla Montagna, Claudia Terzi all’Ambiente e Elena Lucchini alla Disabilità. Si parla anche di Alessandro Fermi per lo Sport o per il Lavoro.

A Forza Italia, infine, spetterebbero gli ultimi due posti: al Lavoro o all’Istruzione (ma anche per l'Agricoltura) si fa il nome di Simona Tironi, insieme a un altro assessore a scelta tra Fabrizio Figini, Gianluca Comazzi e Ruggero Invernizzi.