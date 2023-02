Elezioni Lombardia 2023, si vota anche oggi per le regionali: orari dei seggi e affluenza in diretta

Le elezioni regionali in Lombardia 2023 in diretta, oggi è l'ultimo giorno per votare. Nella prima giornata di votazioni, domenica 12 febbraio, l'affluenza è risultata molto bassa e perfino in drastico calo rispetto alle elezioni regionali del 2018. Nella precedente tornata elettorale, infatti, l'affluenza alle 23 era del 73,10 per cento, mentre quest'anno si è fermata al 31,66 per cento. Tuttavia questa volta è possibile votare ancora fino alle 15:00 di oggi lunedì 13 febbraio.

In Lombardia si presentano i candidati Attilio Fontana, governatore uscente e nome scelto dal centrodestra, Pierfrancesco Majorino con Pd e Movimento 5 Stelle, Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo e Mara Ghidorzi, per Unione Popolare. Gli ultimi sondaggi politici danno per favorito proprio il governatore uscente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con oltre il 50 per cento delle preferenze.

Si può votare un solo candidato alla presidenza, una sola lista (anche se in questo caso il voto andrà anche alla lista collegata al candidato prescelto), oppure votare per un candidato e una lista a esso associata. Previsto anche il voto disgiunto: si potrà esprimere la preferenza per un candidato e per una lista non collegata al candidato prescelto. Infine, per quanto riguarda le preferenze: è possibile esprimere una o due preferenze, nell’ultimo caso è obbligatoria la doppia preferenza di genere. Vince il candidato che ottiene più voti: difatti, nella legge elettorale non è previsto il ballottaggio. Disponibile qui il fac-simile della scheda elettorale.

