Regionali in Lombardia, il voto provincia per provincia: Fontana stravince a Bergamo, Brescia e Sondrio Fontana in testa in tutte le province lombarde: supera il 60 per cento a Sondrio (63 per cento), Brescia (62 per cento) e Bergamo (61 per cento). Il consenso del governatore riconfermato sale anche nei paesi più colpiti dal contagio Covid come Codogno, Nembro e Alzano Lombardo.

Quasi un plebiscito per il governatore uscente Attilio Fontana, candidato vincitore del centrodestra in queste elezioni regionali del 2023, che guadagna il secondo turno in Lombardia con il 55 per cento (contro il principale sfidante del centrosinistra Pierfrancesco Majorino al 34 per cento, e Letizia Moratti ferma sotto al 10 per cento).

Nonostante l'astensionismo record al 41 per cento (ha fatto peggio solo l'altra regione al voto, ovvero il Lazio, con il 37 per cento), il neo governatore confermato festeggia così a Palazzo Lombardia: "Oggi è una giornata bellissima, non mi aspettavo una percentuale così alta".

Mentre gli altri due concorrenti, a malincuore, sono costretti ad ammettere la sconfitta. "Abbiamo perso in modo chiaro. Il voto di destra dilaga", il commento del dem Pierfrancesco Majorino. "La vittoria di Fontana è netta, ma vincere con un 41 per cento è comunque una sconfitta", quello di Letizia Moratti, ufficialmente fuori dal Consiglio regionale.

Intanto vola Fratelli d'Italia, trascinando in alto la coalizione di centrodestra con il 25 per cento, e crollano soprattutto Movimento 5 Stelle (dato al 10 per cento nei sondaggi, ora sotto il 4 per cento) e l'alleanza Terzo polo-Moratti: insieme i due non arrivano al 10 per cento, con il sodalizio Renzi-Calenda che cade al 3,9 per cento dopo il 10 per cento ottenuto nelle scorse politiche (miglior risultato in Italia, a Milano addirittura al 16,3 per cento).

Il voto provincia per provincia in Lombardia

Ma come si è distribuito il voto in Lombardia? Qui sotto tutti i dati ufficiali, provincia per provincia, aggiornati a pochi minuti dalla chiusura delle urne. Da cui emerge la situazione di Milano, che vede un testa a testa tra Fontana e Majorino (con il dominio di quest'ultimo nel capoluogo, al 46 per cento contro il 37 di Fontana), e i casi di Bergamo, Brescia e Sondrio: qui Fontana e la sua coalizione guadagnano rispettivamente quasi il 61 per cento, oltre il 62 per cento e ben il 63 per cento circa delle preferenze.

Un ultimo dato. In Lombardia, in diversi comuni simbolo della prima ondata di Coronavirus, Fontana sta migliorando il proprio risultato rispetto al 2018: ad Albino il centrodestra guadagna il 5 per cento, Alzano Lombardo l'1 per cento, Codogno il 4,4 per cento. E ancora Nembro più 3,7 per cento, San Fiorano 9,4 per cento, Selvino 4,5 per cento.

La provincia di Milano e Milano città

Testa a testa tra Fontana (44 per cento) e Majorino (42 per cento). Per Letizia Moratti l'11 per cento: in città l'ex vice di Regione Lombardia raggiunge addirittura il 31 per cento, con picchi del 20 per cento in centro. Sempre a Milano città domina la classifica Pierfrancesco Majorino con il oltre 46 per cento, seguito da Attilio Fontana fermo al 37 per cento.

La provincia di Monza e Brianza

Qui Fontana è al 53,7 per cento contro il 34,2 di Majorino e il 10,5 per cento di Moratti. Nella roccaforte di Silvio Berlusconi, Forza Italia si attesta senza sorprese al 7,4 per cento.

La provincia di Varese

Fontana, sindaco per dieci anni del capoluogo, raccoglie in provincia della sua Varese ben il 60 per cento delle preferenze. Scende addirittura sotto il 30 per cento Majorino, meno del 10 per cento Moratti.

La provincia di Como

Vola in provincia di Como, ancora più che a Varese, il governatore del centrodestra con il 61 per cento dei voti. Crolla Majorino al 27 per cento, Moratti ferma intorno al 10 per cento.

La provincia di Lecco

Qui Fontana raccoglie il 55,8 delle preferenze, e Majorino circa il 32 per cento (contro Moratti al 10 per cento circa). In linea con il dato regionale.

La provincia di Bergamo

Altra grande soddisfazione per Fontana in una delle province più colpite dal Covid: guadagna infatti il 61 per cento circa contro il 29 per cento di Majorino e l'8 per cento di Moratti.

La provincia di Brescia

Altra provincia martoriata dal Covid, altro regalo: qui addirittura si sfiora, per Fontana, il 62 per cento delle preferenze contro il 28 per cento di Majorino e meno dell'8 per cento di Moratti.

La provincia di Lodi

Anche Lodi, primo territorio a fronteggiare il contagio Covid a inizio 2020, premia Fontana e gli assegna il 57 per cento dei voti. Più alto il gradimento di Majorino, al 33 per cento circa. Intorno all'8 per cento, infine, Moratti.

La provincia di Cremona

Risultato simile per la confinante provincia di Cremona, che vede Fontana intorno al 58 per cento dei voti e Majorino al 31 per cento; chiude l'elenco Moratti all'8 per cento.

La provincia di Mantova

Dato in linea con quello regionale a Mantova, dove Fontana porta a casa il 54 per cento dei voti, Majorino il 35 per cento e Moratti il 9 per cento.

La provincia di Pavia

Anche Pavia incorona la coalizione di Fontana con il 60 per cento e passa delle preferenze complessive. Majorino secondo al 29 per cento, e Moratti ultima all'8 per cento circa.

La provincia di Sondrio

Ma è la provincia di Sondrio che apprezza di più Fontana e il centrodestra, dal momento che gli ha assegnato quasi il 63 per cento delle preferenze – contro il 26 per cento di Majorino, il dato più basso per il centrosinistra tra le province, e il 9 per cento di Moratti.