Elezioni regionali, Letizia Moratti: “Si vince se ci si mette in gioco e si crede a un progetto” “Sono convinta che ci sia spazio per ricostruire una proposta politica nuova e che dalla Lombardia partirà questa proposta”: a dirlo è Letizia Moratti commentando i risultati delle elezioni regionali 2023 in Lombardia.

"Si vince comunque se ci si mette in gioco, se si crede in un progetto, in un programma di cambiamento. Ringrazio tutti i candidati e le candidate della mia lista perché si sono impegnati, hanno fatto una campagna bellissima, presente in tutta la Regione. Una campagna fatta di verità, competenza, di proposte concrete": a dirlo è Letizia Moratti, commentando i risultati delle elezioni regionali 2023 in Lombardia.

"Ringrazio tutti i miei elettori e tutte le mie elettrici. E sono convinta che ci sia spazio per ricostruire una proposta politica nuova e che dalla Lombardia partirà questa proposta". Letizia Moratti, candidata con Azione e Italia Viva, ha registrato – secondo i dati aggiornati e pubblicati dal Governo – il 9,1 per cento dei voti. Azione, secondo il sito del Governo, ha registrato il 4,9 per cento mentre Azione 3,8 per cento.

In Lombardia Attilio Fontana si riconferma Presidente di Regione

Quasi certa la vittoria di Attilio Fontana, candidato per il centrodestra, che ha ottenuto il 56,9 per cento dei voti: a trainare Fratelli d'Italia con il 25,9 per cento. La Lega, di cui Fontana è esponente, ha registrato il 17 per cento dei voti. Forza Italia invece ha ottenuto il 7,8. Bene la lista di Fontana che ha registrato il 6,3 per cento dei voti.

Male l'affluenza: rispetto a cinque anni fa, dove a sfidarsi erano Fontana e Giorgio Gori per il centrosinistra, il dato sull'affluenza è crollato. Quest'anno infatti hanno votato su due giorni solo il 41,5 per cento degli aventi diritto di voto. Quasi il trenta per cento in meno rispetto al 2018 quando aveva votato il 70 per cento dei voti.