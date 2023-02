Affluenza elezioni in Lombardia 2023: 41,55 per cento, mai così bassa È arrivata al 41,57 per cento il dato dell’affluenza per le elezioni regionali in Lombardia 2023. Rispetto a cinque anni fa, alle elezioni regionali del 2018, l’affluenza è crollata di oltre 30 punti percentuali: l’affluenza era infatti stata del 74,04.

A cura di Ilaria Quattrone

È arrivata al 41,55 per cento il dato dell'affluenza per le elezioni regionali in Lombardia 2023. Ieri, alle ore 23 orario di chiusura delle urne, l'affluenza era ferma al 31,66 per cento. Rispetto a cinque anni fa, alle elezioni regionali del 2018, l'affluenza è crollata di oltre 30 punti percentuali: l'affluenza era infatti stata del 74,04.

La provincia con il dato dell'affluenza più alto è Brescia con il 45,61 per cento. Il dato più basso è stato registrato a Mantova con 36,14.

In Lombardia affluenza al 41,48: i dati definitivi a Milano e nelle province

In Lombardia l'affluenza è al 41,55 per cento. La città con il dato più alto è Brescia che, al momento, è 45,41 per cento. Subito dopo c'è la città di Bergamo con 45,01 per cento, Lecco con 44,81 per cento, Cremona si ferma a 42,62 per cento. Sulla stessa soglia le province di Monza e Brianza e Milano: la prima si è fermata al 41,47 per cento mentre la seconda al 41,17.

L'affluenza a Lodi invece è del 40 per cento, a Como 39,43, Varese ha registrato 38,43 per cento dei votanti, per Sondrio è del 38,33 per cento, Pavia è al 38,22 per cento dei votanti e infine, il dato più basso, è stato registrato a Mantova con il 35,89 per cento.

I dati dell'affluenza in Lombardia alle elezioni del 2018

Rispetto alle elezioni del 2018, i dati dell'affluenza sono crollati. Alle scorse elezioni, che avevano decretato Fontana vincitore, aveva votato il 73,1 per cento dei votanti: c'è stato quindi un calo di oltre 30 punti percentuali rispetto a cinque anni fa. Nel 2018, l'affluenza era già in calo rispetto ai cinque anni primi. Nel 2013, quando si sono sfidati Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli, l'affluenza era stata del 76.7 per cento.