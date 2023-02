Elezioni in Lombardia 2023, affluenza al 9,2 per cento alle ore 12: nel 2018 era al 19,2 Si attesta al 9,2 per cento il primissimo dato sull’affluenza degli elettori per le regionali in Lombardia del 2023. Record negativo: in occasione delle regionali del 2018 (in cui però si votava in un unico giorno) si era recato infatti ai seggi il 19,2 per cento dei lombardi aventi diritto di voto.

Queste le prime informazioni a pochissime ore dall'apertura ufficiale delle sedi di seggio della Lombardia: si vota ancora per l'intera giornata di oggi domenica 12 febbraio, fino alle 23, e domani lunedì 13 febbraio fino alle 15. Il risultato finale decreterà il nuovo presidente di Regione Lombardia tra Attilio Fontana, Piefrancesco Majorino, Letizia Moratti e Mara Ghidorzi.

Le regionali in Lombardia del 2018

Nel turno elettorale precedente del 2108, dove Attilio Fontana e la coalizione di centrodestra staccarono di ben 20 punti il sindaco dem Giorgio Gori, l'affluenza totale fu intorno al 73,1 per cento. Un dato comunque già in calo rispetto alle regionali lombarde del 2013, che videro contrapporsi il vincitore Roberto Maroni e lo sfidante Umberto Ambrosoli: in questo caso l'affluenza era stata del 76,7 per cento.

La sfida dell'affluenza in Lombardia

Non solo la guida del Pirellone: sarà infatti proprio l'affluenza la vera sfida delle elezioni regionali di oggi domenica 12 febbraio e domani lunedì 13 febbraio in Lombardia. Occhi puntati sulla Lombardia, insomma, specialmente dopo il crollo di circa 9 punti (il livello più basso mai registrato finora) che si è verificato alle ultime politiche del settembre 2022.

Chi vota a Milano e in Lombardia

A Milano, intanto, votano due leader del centrodestra: Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il ministro è atteso lunedì 13 febbraio nel seggio di via Martinetti (Bande Nere), mentre il Cavaliere dovrebbe dare il suo voto oggi dopo le 17, in via Ruffini (zona Magenta). Per quanto riguarda i candidati governatori, invece: mentre Attilio Fontana voterà nella sua Varese, i due milanesi Letizia Moratti e Piefrancesco Majorino voteranno rispettivamente in via della Spiga (centro) e in via Colletta (Porta Romana).