Boom del Terzo Polo nelle città capoluogo della Lombardia: a Monza, Como e Bergamo circa il 16 per cento Nelle città capoluogo della Lombardia, il partito di Renzi e Calenda si classifica come terza forza di governo. A Milano centro ottiene il 23 per cento, si attesta intorno al 15/16 per cento nelle altre province. Più bassa la presa su Lodi e Cremona.

Un risultato a due cifre, come quello che si aspettava Carlo Calenda. "Se saremo lontani dal 10 per cento, sarà una sconfitta", aveva dichiarato infatti il leader di Azione dopo la chiusura delle urne.

Se non lo ha ottenuto a livello nazionale (dove si è fermato al 7 per cento, fallendo l'obiettivo), il partito terzista si è confermato terza forza di governo invece in Lombardia (dove ha raggiunto l'agognato 10 per cento, con circa 500mila voti), e specialmente nelle città capoluogo di provincia.

Stravince a Milano, doppia il dato nazionale a Bergamo e Brescia

Stravince in centro a Milano con il 23 per cento, e si classifica al terzo posto con un 12 per cento anche nel collegio Bande Nere: l'unico che ha visto in testa la coalizione di centrodestra a Milano città, per un totale a Milano del 16 per cento. Vola anche a Bergamo (16 per cento), Brescia, Monza e Como (intorno al 14 per cento). A Milano triplicato dunque il dato nazionale, doppiato nelle altre tre città capoluogo.

Le altre città lombarde

Il partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi ottiene comunque ottimi risultati, nettamente superiori al dato nazionale, anche nelle altre città lombarde. A Pavia e Varese si aggira intorno al 13 per cento, a Mantova al 12 per cento. Sondrio ha registrato invece il 12 per cento delle preferenze al Terzo Polo.

Lodi e Cremona in fondo alla classifica

Le città in cui l'offerta politica dei terzisti ha fatto meno breccia? Sono nella Bassa lombarda: si tratta delle vicine Lodi e Cremona.

Nella prima il partito di Calenda supera comunque la media regionale del 10 per cento, e si attesta a un 11 per cento di votanti. Nella seconda, invece, si scende sotto la media: solo 9 per cento nella città del Torrazzo. Che comunque registra due punti di vantaggio rispetto ai numeri delle Politiche.

"La Lombardia attenta all'offerta elettorale di Renzi e Calenda"

Puntualmente è arrivato il commento in merito di Guido Della Frera, pavese ed ex forzista ora esponente di Azione. "A Milano siamo la terza forza in città. In Lombardia supera la media nazionale e raggiunge il 10 per cento. La nostra Regione si conferma particolarmente attenta all’offerta elettorale di Calenda e Renzi, che con circa 500mila voti raccolti sul territorio lombardo si afferma davvero come Terzo Polo".