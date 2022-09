Elezioni politiche 2022, ultime notizie in diretta: come si vota, orari dei seggi e programmi dei partiti

Tra gli aspetti che più hanno fatto discutere in questa campagna elettorale, c'è stato sicuramente quello del voto per i fuorisede, ovvero tutte quelle persone che studiano o lavorano fuori dal proprio comune di residenza e che, anche in queste elezioni 2022, non avranno la possibilità di votare dal proprio domicilio. Secondo l'Istat questo è un problema che riguarda circa 5 milioni di italiani, studenti e lavoratori, costretti spesso a spostamenti ardimentosi per fare ritorno nel proprio comune di residenza. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a in Sicilia per esprimere il suo voto.

La crisi di governo e la caduta di Draghi hanno portato all'interruzione dell'esame da parte del Parlamento di una proposta di legge per permettere il voto ai fuorisede. Più semplice il voto per i cittadini italiani residenti all'estero, anche temporaneamente, per i quali invece prevista invece la possibilità di votare per corrispondenza.