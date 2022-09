Elezioni 2022, i candidati eletti nel Lazio ai collegi uninominali alla Camera e al Senato Centrodestra a valanga nel Lazio, con il centrosinistra che resiste soltanto nel collegio del centro di Roma alla Camera. Affluenza finale al 64 per cento. All’interno tutti i candidati eletti nei collegi elettorali di Roma e del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Se Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito nel Paese, questo è ancora più vero nel Lazio, dove ha superato ovunque il 30%, anche in molti collegi a Roma città. In provincia di Latina in particolare il centrodestra ha superato il 50% dei consensi. Il dato finale dell'affluenza nel Lazio è del 63,97 per cento. Rispetto al risultato delle elezioni comunali romane di un anno fa, quando Carlo Calenda candidato sindaco raccolse il 20% dei consensi, il Terzo Polo è molto lontano da quel risultato. Il Movimento 5 Stelle a Roma e nel Lazio conferma il buon risultato ottenuto a livello nazionale.

L'unico collegio elettorale in cui il centrosinistra resiste ed è sicuro di vincere è quello che comprende i quartieri del centro storico di Roma alla Camera dei deputati. Paolo Ciani, leader di Demos, ha conquistato il 38,4 per cento delle preferenze e Maria Spena, candidata del centrodestra, si è fermata al 30,8 per cento. Buono il risultato del Terzo Polo, con l'ex ministra Elena Bonetti che è arrivata al 16,7 per cento. Dovrebbe farcela (risultato ancora non certo) nel suo collegio anche Roberto Morassut, deputato dem ed ex assessore all'Urbanistica di Veltroni. Negli altri collegi, sia alla Camera che al Senato, il centrodestra è vincente, anche in quello al Senato dove era candidata Emma Bonino, uno di quelli considerati quasi sicuri per il centrosinistra.

Nella Regione Lazio su 4 milioni 300 mila cittadini aventi diritto chiamati alle urne, ha votato nella giornata di ieri il 63,9%, un dato di poco migliore a Roma città con il 64,04%. Il dato regionale dell'affluenza è perfettamente in linea con l'affluenza nazionale del 63,91%. In tutto sono 23 i candidati ai seggi uninominali che sono stati eletti nel Lazio.

Gli eletti ai collegi uninominali alla Camera nel Lazio

Collegio Lazio 1 -U01: Paolo Ciani (centrosinistra)

Collegio Lazio 1 -U02: Simonetta Matone (centrodestra)

Collegio Lazio 1 -U03: Fabio Rampelli (centrodestra)

Collegio Lazio 1-U04: Roberto Morassut (centrosinistra) *non definitivo

Collegio Lazio 1-U05 (Ostia): Alessandro Battilocchio (centrodestra)

Collegio Lazio 1-U06: Luciano Ciocchetti (centrodestra)

Collegio Lazio 1-U08 (Velletri): Antonio Tajani (centrodestra)

Collegio Lazio 1- U09 (Guidonia): Alessandro Palombi (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U01 (Viterbo): Mauro Rotelli (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U02 (Rieti): Paolo Trancassini (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U03 (Latina): Chiara Colosimo (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U04 (Frosinone): Massimo Ruspandini (centrodestra)

Collegio Lazio 2-U05 (Terracina): Nicola Ottaviani (centrodestra)

Gli eletti ai collegi uninominali al Senato nel Lazio