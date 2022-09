Elezioni 2022 nel Lazio, affluenza oltre il 19% alle 12: in provincia di Roma al 20% Oggi si vota in tutta Italia per le elezioni politiche. Nel Lazio sono chiamati alle urne oltre 4 milioni di cittadini. I seggi sono aperti dalle ore 7 e fino alle ore 23.

A cura di Enrico Tata

Sono circa 4 milioni e 300 mila i cittadini del Lazio chiamati oggi, domenica 25 settembre 2022, alle urne per le elezioni politiche. Le sezioni elettorali sono oltre 5300 su tutto il territorio regionale. Nel Lazio verranno eletti 36 deputati e 18 senatori tra collegi uninominali e collegi proporzionali. Tra le sfide più interessanti nei collegi uninominali del Lazio c'è sicuramente quella del Senato al collegio Lazio 2 con Emma Bonino, candidata del centrosinistra, Lavinia Mennuni, del centrodestra, Carlo Calenda, del Terzo Polo, e Alessandra Maiorino per il Movimento 5 Stelle. I seggi sono aperti dalle ore 7 e fino alle ore 23.

Il dato dell'affluenza alle ore 12 sul sito del Viminale

Alle 12 l'affluenza nel Lazio è al 19,54 per cento degli aventi diritto al voto (con i dati arrivati da 345 comuni su 378), si legge su Eligendo, il sito sulle elezioni del ministero dell'Interno. In provincia di Roma ha votato il 20,29 per cento degli elettori chiamati alle urne (108 comuni su 121). Non è ancora arrivato il dato di Roma città. Tra il 16 e il 17 per cento l'affluenza nelle province di Latina e Frosinone, intorno al 20 per cento in quelle di Rieti e Viterbo.

A livello nazionale l'affluenza (parziale) alle ore 12 è al 18,98 per cento (nel 2018 era stata del 19,46 per cento).

Alle elezioni politiche del 2018 alle 12 nel Lazio aveva votato il 17,19 per cento degli elettori, quasi tre punti in meno rispetto alla media nazionale. In quella occasione si votava anche per le elezioni regionali. Alle ore 12 a Roma avevano votato 428.770 cittadini pari al 20,55 per cento.

Nel 2018 le elezioni politiche e regionali erano in programma domenica 4 marzo e l'accesso ai seggi era consentito, anche in quell'occasione, dalle ore 7 alle ore 23.