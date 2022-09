Elezioni 2022, i candidati eletti in Campania ai collegi uninominali alla Camera e al Senato In Campania ha votato il 53,28% degli elettori. Il partito più votato è il M5S con oltre 768mila voti. Tra gli eletti l’ex ministro Sergio Costa (M5S) e Gianfranco Rotondi (Centrodestra)

Pierluigi Frattasi

Alle elezioni politiche 2022 l'affluenza definitiva alle urne in Campania è del 53,28%, molto più bassa delle prevedenti elezioni politiche del 2018 quando votò il 68,18% degli aventi diritto. La regione meridionale è terzultima dietro Calabria (50,74%) e Sardegna (52,49%). In Campania si eleggono 38 deputati e 18 senatori. Chi vince le elezioni politiche alla Camera in Campania? In totale, tra le due Circoscrizioni, il M5S ha preso 768.779 voti (2.894 sezioni scrutinate su 2.896 alle 7,40 del mattino) e risulta il partito più votato alla Camera in Campania, superando di poco il centrodestra con 710.387 voti. Terzo il centrosinistra con 483.388 preferenze. Tra i big eletti, l'ex ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in corsa con il M5S, che prevale a Napoli, su Luigi Di Maio, candidato con Impegno Civico. Tra gli eletti per il centrodestra Gianfranco Rotondi.

I partiti più votati in Campania alla Camera e al Senato

Il partito più votato alla Camera nella circoscrizione Campania 1, che comprende l'intera area metropolitana di Napoli, (2.894 sezioni scrutinate su 2.896 alle 7,40 del mattino) è il M5S, con il 41,41% dei voti (480.737 preferenze), che elegge nei collegi uninominali 5 deputati, seguito dalla coalizione di centrodestra, composta da Giorgia Meloni Fdi, Fi, Lega e Noi moderati con il 26,89% (312.137 preferenze). Terzo il centrosinistra (Pd, Verdi-Sinistra), Impegno Civico, +Europa) con il 21,60% (250.778). Unione Popolare con de Magistris si ferma al 2,60% (30.235 voti). Il partito meno votato è Mastella noi di centro, con lo 0,33% (3.795).

Nella circoscrizione per la Camera Campania 2, che comprende tutte le altre province (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno), con 2.776 sezioni scrutinate su 2.931 alle 7,40 del mattino) prevale, invece, la coalizione di centrodestra, che raccoglie il 38,24% (398.250 voti), seguita dal M5S al 27,66% (288.042 preferenze). Ma i pentastellati risultano comunque il primo partito. Terzo il centrosinistra con il 22,33% (232.610 voti). Ultimo Vita con lo 0,20% (2.100 voti).

Al Senato nella Circoscrizione Campania il partito più votato (5.698 sezioni su 5.827 alle ore 7,55) è il M5S col 34,94% (767.403 voti), tallonato dal centrodestra col 33,36% (732.598). Distanziato il centrosinistra col 21,97% (482.430 voti). Ultimo partito Mastella Noi di Centro con l'1,15% (25.321).

Gli eletti ai collegi uninominali alla Camera in Campania

In Campania si eleggono 38 deputati e 18 senatori. Già disponibili i primi candidati eletti alla Camera nei collegi uninominali. Il M5S porta in parlamento 5 deputati, Gaetano Amato nel Collegio di Torre del Greco, Dario Carotenuto nel collegio Napoli San Carlo all'Arena, Antonio Caso nel collegio Giugliano in Campania, Carmela Di Lauro nel collegio Somma Vesuviana e Pasqualino Penza nel collegio di Casoria. Il centrodestra elegge Gianfranco Rotondi al collegio uninominale di Avellino. A Torre del Greco "bocciati eccellenti" Annarita Patriarca, consigliera regionale di Forza Italia ferma al 34% e Sandro Ruotolo che ottiene il 21,8%.

A Napoli, nel collegio uninominale di Fuorigrotta con 438 seggi scrutinati su 440 viene eletto il candidato M5s Sergio Costa con il 49,68%, che batte Luigi Di Maio (Impegno civico, centrosinistra) fermo al 24,45%. Il ministro degli Esteri non è stato rieletto. Terza Maria Rosaria Rossi con il 22,50% e quarta Mara Carfagna (Azione-Iv) con 7,12%. L'ex sindaco Luigi de Magistris si ferma al 3,5%. Tra coloro che non ce la fanno, Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il giornalista ucciso dalla camorra, l'ex ministro Vincenzo Spadafora, ora con Impegno Civico di Di Maio, il vice presidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola.

Gli eletti ai collegi uninominali al Senato in Campania

Al Senato già confermati 2 senatori del M5S: Ada Lopreiato, candidata a Napoli, che conquista il 40,2%. Sconfitti Valeria Valente, uscente, del Pd, al 25,4% e il capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, Stefano Caldoro, al 22,3%. Altra eletta M5S la senatrice Maria Domenica Castellone, candidata nel collegio di Giugliano in Campania.

Quando conosceremo tutti i nomi degli eletti in Campania

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 26 settembre 2022, si conosceranno i nomi di tutti gli eletti alla Camera e al Senato sia nei collegi plurinominali, dove c'è il sistema proporzionale, che nei collegi uninominali, dove c'è il sistema maggioritario.

