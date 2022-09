Elezioni politiche 2022, i risultati in Campania e lo spoglio in diretta: crollo affluenza Concluse le operazioni di voto per le Elezioni Politiche 2022, c’è attesa in Campania per capire quali saranno i nuovi equilibri parlamentari. Pesa il crollo dell’affluenza.

Saranno ricordate come le elezioni politiche del crollo dell'affluenza in Campania, quelle che alle ore 23 del 25 settembre 2022 si sono concluse e che ora vedranno per tutta la notte le operazioni di spoglio delle due schede, Camera e Senato, uninominale e plurinominale. Operazioni che non dovrebbero durare tantissimo: le schede sono prestampate, non vi era bisogno di scrivere nomi ma solo di apporre la preferenza o le preferenze quindi le operazioni di spoglio e registrazione non dovrebbero essere lunghe.

Gli exit poll nazionali riferiscono di una possibile maggioranza assoluta al Senato del centrodestra. Secondo il primo exit poll di Trend Swg per La7 il Pd ha una percentuale tra il 18 e il 22%; il M5s tra il 13,5 e il 17,5%, Lega tra il 9,5 e il 13,5% e Forza Italia tra il 6 e l'8%.

Eligendo, la piattaforma del ministero dell'Interno dedicata alle elezioni, ha restituito la fotografia di una Campania dove ha prevalso l'astensionismo. Alle ore 23 in Campania affluenza al 54,54, contro il 70,21 alle precedenti elezioni politiche. Napoli al 36,78%, ancora peggio.

A Napoli sicuramente ha inciso non poco il meteo: il maltempo ha flagellato la regione fin dalla notte. Sessanta interventi per allagamenti e dissesti soltanto nelle scuole-seggio.

Strade allagate, trasporti pubblici in fortissima difficoltà, molti interventi dei vigili del fuoco per dissesti stradali e problemi ai sottoservizi fognari. Ciò ha sicuramente scoraggiato una parte degli aventi diritto, specialmente quelli non muniti di auto, a recarsi ai seggi.

C'è poi l'elemento della disaffezione al voto, del crescente astensionismo a Napoli, nella sua popolosa area metropolitana e nelle altre province che andrà analizzato sia dal punto di vista sociologico che da quello meramente elettorale per capire, una volta ottenuti dati consolidati, chi avrà penalizzato maggiormente.

C'è grossa attesa per alcune sfide: i big come Dario Franceschini e Roberto Speranza, ministri candidati col Partito Democratico nella coalizione di centrosinistra, ma anche per Luigi Di Maio, oggi leader di Impegno Civile, candidato per la prima volta fuori dal Movimento Cinque Stelle. E sono proprio i pentastellati la grande attesa in Campania: ci si attende da loro una buona performance vista la campagna incentrata sul reddito di cittadinanza. E poi ci sono i grandi favoriti, almeno dai sondaggi elettorali: Fratelli d'Italia e la coalizione di centrodestra, Forza Italia e Lega.

Testa a testa Di Maio-Costa-Rossi

Si prevedono sfide interessanti. Secondo il primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24 ad esempio, il collegio di Napoli Fuorigrotta dove la sfida è fra Di Maio, Sergio Costa (M5s) e Maria Rosaria Rossi di Forza Italia sarà guerra all'ultimo voto: i tre sono separati da pochissimi punti. Rossi era inizialmente in testa nei sondaggi di fine agosto. Poi la rimonta di Di Maio ma l'ex ministro Costa avrebbe ripreso quota nell'ultima fase della campagna elettorale.

Ricciardi M5s: maltempo a Napoli ci ha penalizzati

Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S, commentando dalla sede di Campo Marzio gli exit poll, se la prende con Giove Pluvio: