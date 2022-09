Il maltempo condiziona le elezioni a Napoli. Sessanta interventi per seggi allagati Il forte maltempo blocca l’affluenza elettorale. E causa problemi in molte scuole-seggio: sono stati oltre 60 gli interventi per allagamenti a causa dei temporali.

Una analisi definita la si potrà fare solo con l'affluenza definitiva e i risultati consolidati. Tuttavia è chiaro che a Napoli uno degli elementi condizionanti del voto alle Politiche è stato il maltempo, la pioggia battente che ha flagellato la città – per 48 ore allerta arancione – da domenica notte. Dunque affluenza in calo netto rispetto alle passate elezioni Politiche ma anche tanti disagi nelle scuole-seggio, a testimonianza della difficoltà oggettiva del voto in questa giornata: strade allagate, aliscafi per per Isole del golfo bloccati, metropolitana Linea 2 in funzione a metà.

Circa 60 gli interventi effettuati dal Comune di Napoli e dalla sua società Napoli Servizi nei seggi elettorali nella giornata a seguito di segnalazioni dovute ai danni e agli allagamenti per le forti piogge. Stanotte sarà operativo un gruppo di assistenza per garantire regolarità alle operazioni di spoglio e al Parco Quadrifoglio, alla sede del servizio elettorale, sarà attiva una squadra di intervento pronta a rispondere ad ogni chiamata.

Gli operai della Napoli Servizi sono intervenuti anche alla Caserma dei carabinieri in via Benedetto Quaranta che era stata totalmente allagata. Il Servizio Verde della città era intervenuto, inoltre, nel corso del pomeriggio per rimuovere un pino caduto in via Monte Faito. Problemi anche al plesso Gentileschi di Fuorigrotta.