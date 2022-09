Elezioni 2022 in Campania, affluenza al 12,45% alle ore 12, Napoli 11,46% Dati sull’affluenza per le elezioni 2022 in Campania: alle 12 ha votato il 12,45% degli aventi diritto in regione per il rinnovo di Camera e Senato.

A cura di Redazione Napoli

Oggi si vota per le elezioni politiche 2022, per il rinnovo dei due rami del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica). Le votazioni si svolgeranno nella sola giornata di oggi, 25 settembre, i seggi sono aperti dalle 7 alle 23; le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi. La Campania è divisa in due circoscrizioni elettorali: Campania 1 (che coincide sostanzialmente con la provincia di Napoli) e Campania 2 (province di Caserta, Avellino, Benevento e Salerno); le due circoscrizioni sono a loro volta divise in collegi elettorali plurinominali, ai quali sono collegati più collegi uninominali. A questo link i candidati e le liste collegio per collegio in Campania; in regione verranno eletti 58 parlamentari (18 senatori e 38 deputati).

Elezioni 2022 in Campania, i dati dell'affluenza alle ore 12

Da quest'anno anche i 18enni possono votare per il rinnovo del Senato (nel 2018 era necessario avere almeno 25 anni). I primi dati sull'affluenza in Campania sono stati diffusi in tarda mattinata. Risulta che l'affluenza è stata del 12,45% (per le politiche del 2018 alle ore 12 era stata del 16,96%). A Napoli città l'affluenza alle ore 12 è dell'11,46%, con 884 sezioni su 884 (al Referendum di giugno era stata del 2,69% e alle Comunali 2021 era stata del 10.18%; alle Politiche del 2018 l'affluenza alle 12 era stata del 15,86%).

Affluenza alle 12 per province e confronto con le politiche 2018: