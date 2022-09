Elezioni Politiche 2022 in Campania, i candidati e le liste collegio per collegio Il 25 settembre la Campania eleggerà 38 deputati e 18 senatori. La mappa dei collegi plurinominali e uninominali per sapere chi sono i candidati nel proprio Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si vota domenica 25 settembre per le Elezioni Politiche 2022 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La regione è divisa in due Circoscrizioni elettorali Campania 1 e Campania 2 – la prima coincidente sostanzialmente con la provincia di Napoli, la seconda con le province di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. Le due circoscrizioni sono a loro volta divise in collegi elettorali plurinominali, a ciascuno dei quali sono collegati più collegi uninominali. La suddivisione dei collegi è stata definita con il decreto legislativo 177 del 2020.

Quanti parlamentari si eleggono in Campania

A seguito alla riforma costituzionale del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari, alla Campania spettano 38 deputati e 18 senatori.

La Circoscrizione Campania 1 per la Camera dei Deputati, che è composta da due collegi plurinominali, sono attribuiti 20 seggi. Di questi 7 sono assegnati mediante sistema maggioritario, in altrettanti collegi uninominali, altri 13 con il sistema proporzionale.

La Circoscrizione Campania 2 per la Camera dei Deputati, anche questa composta da due collegi plurinominali, attribuisce 18 seggi, di cui 7 col maggioritario e 11 con il proporzionale.

La Circoscrizione Campania per il Senato della Repubblica, composta da due collegi plurinominali, elegge 18 senatori: 7 col sistema maggioritario e 11 col proporzionale.

Quali sono i collegi della Campania alle elezioni 2022

Ma a quali territori corrispondono, in dettaglio, i diversi collegi plurinominali e uninominali? Di seguito la mappa per potersi orientare.

Circoscrizione Campania 1 Camera (area metropolitana di Napoli)

La Circoscrizione Campania 1 per l'elezione della Camera dei Deputati comprende tutta la città metropolitana di Napoli, ed è divisa in due Collegi Plurinominali: Campania 1 – 01, che comprende la città di Napoli e 16 comuni dell’area nord-ovest; e Campania 1 – 02, che comprende tutti gli altri comuni dell'area metropolitana.

Il Collegio Plurinominale Campania 1 – 01 elegge 6 deputati (3 nei collegi uninominali e 3 nel plurinominale). A questo collegio sono collegati tre Collegi Uninominali:

01 – Giugliano in Campania: Comprende il territorio di 16 comuni della città metropolitana di Napoli: Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Forio, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Serrara Fontana e Villaricca.

Comprende il territorio di 16 comuni della città metropolitana di Napoli: Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Forio, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Serrara Fontana e Villaricca. 02 – Napoli Fuorigrotta: Comprende parte del territorio del Comune di Napoli: quartieri Avvocata, Bagnoli, Chiaia, Chiaiano, Fuorigrotta, Mercato, Montecalvario, Pendino, Pianura, Porto, Posillipo, San Ferdinando, San Giuseppe, San Lorenzo, Soccavo e Stella.

Comprende parte del territorio del Comune di Napoli: quartieri Avvocata, Bagnoli, Chiaia, Chiaiano, Fuorigrotta, Mercato, Montecalvario, Pendino, Pianura, Porto, Posillipo, San Ferdinando, San Giuseppe, San Lorenzo, Soccavo e Stella. 03 – Napoli San Carlo all’Arena: Comprende parte del territorio del comune di Napoli: quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all'Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona Industriale.

Il Collegio Plurinominale Campania 1 – 02 elegge 11 deputati (4 nei collegi uninominali e 7 nel plurinominale). A questo collegio sono collegati quattro Collegi Uninominali:

04 – Casoria : Comprende il territorio di 14 comuni della città metropolitana di Napoli: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Sant'Antimo.

: Comprende il territorio di 14 comuni della città metropolitana di Napoli: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Sant'Antimo. 05 – Acerra: Comprende il territorio di 13 comuni della città metropolitana di Napoli: Acerra, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia e Volla.

Comprende il territorio di 13 comuni della città metropolitana di Napoli: Acerra, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia e Volla. 06 – Somma Vesuviana : Comprende il territorio di 28 comuni della città metropolitana di Napoli: Boscoreale, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Tufino e Visciano.

: Comprende il territorio di 28 comuni della città metropolitana di Napoli: Boscoreale, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Tufino e Visciano. 07 – Torre del Greco: Comprende il territorio di 20 comuni della città metropolitana di Napoli: Agerola, Anacapri, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Vico Equense.

Circoscrizione Campania 2 Camera (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno)

La Circoscrizione Campania 2 per l'elezione della Camera dei Deputati comprende tutte le altre province della regione ed è divisa in due Collegi Plurinominali: Campania 2 – 01, che comprende le aree di Benevento e Caserta; e Campania 2 – 02, che comprende quelle di Avellino e Salerno.

Il Collegio Plurinominale Campania 2 – 01 elegge 8 deputati (3 nei collegi uninominali e 5 nel plurinominale). A questo collegio sono collegati tre Collegi Uninominali:

01 – Aversa : Comprende il territorio di 52 comuni della provincia di Caserta: Aversa, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Cellole, Cesa, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Frignano, Galluccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Lusciano, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Presenzano, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Villa di Briano e Villa Literno.

: Comprende il territorio di 52 comuni della provincia di Caserta: Aversa, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Cellole, Cesa, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Frignano, Galluccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Lusciano, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Presenzano, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Villa di Briano e Villa Literno. 02 – Caserta: Comprende il territorio di 24 comuni della provincia di Caserta: Arienzo, Bellona, Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Curti, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni e Vitulazio.

Comprende il territorio di 24 comuni della provincia di Caserta: Arienzo, Bellona, Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Curti, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni e Vitulazio. 03 – Benevento: Comprende tutta la provincia di Benevento (78 comuni) e da 28 comuni della provincia di Caserta: Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife e Valle Agricola.

Il Collegio Plurinominale Campania 2 – 02 elegge 10 deputati (4 nei collegi uninominali e 6 nel plurinominale). A questo collegio sono collegati quattro Collegi Uninominali:

04 – Avellino : Comprende il territorio dell'intera provincia di Avellino (118 comuni).

: Comprende il territorio dell'intera provincia di Avellino (118 comuni). 05 – Scafati : Comprende il territorio di 26 comuni della provincia di Salerno: Amalfi, Angri, Atrani, Castel San Giorgio, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Scala, Siano, Tramonti e Vietri sul Mare.

: Comprende il territorio di 26 comuni della provincia di Salerno: Amalfi, Angri, Atrani, Castel San Giorgio, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Scala, Siano, Tramonti e Vietri sul Mare. 06 – Salerno : Comprende il territorio di 20 comuni della provincia di Salerno: Acerno, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte.

: Comprende il territorio di 20 comuni della provincia di Salerno: Acerno, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte. 07 – Eboli: comprende il territorio di 112 comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio Paestum, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva e Vibonati.

Circoscrizione Campania Senato 01 (area metropolitana di Napoli)

La Circoscrizione Campania per l'elezione del Senato della Repubblica comprende tutta la città metropolitana di Napoli, ed è divisa in due Collegi Plurinominali: Campania 01, che comprende il territorio dell'area metropolitana di Napoli e 21 comuni della provincia di Salerno; e Campania 02, che comprende tutte le altre province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Il Collegio Plurinominale Campania 01 elegge 10 senatori (4 nei collegi uninominali e 6 nel plurinominale). A questo collegio sono collegati quattro Collegi Uninominali:

04 – Napoli Fuorigrotta : comprende tutto il territorio della città di Napoli.

: comprende tutto il territorio della città di Napoli. 05 – Giugliano in Campania : comprende i 30 comuni di Afragola, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana e Villaricca.

: comprende i 30 comuni di Afragola, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana e Villaricca. 06 – Torre del Greco : comprende i 24 comuni della città metropolitana di Napoli : Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Portici, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Vico Equense e di 19 comuni della provincia di Salerno : Amalfi, Angri, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

: comprende i : Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Portici, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Vico Equense e di : Amalfi, Angri, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare. 07 – Acerra: comprende i 37 comuni della città metropolitana di Napoli: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Tufino, Visciano e Volla e di 2 comuni della provincia di Salerno: San Valentino Torio e Sarno.

Circoscrizione Campania Senato 02 (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno)

Il Collegio Plurinominale Campania 02 elegge 8 senatori (3 nei collegi uninominali e 5 nel plurinominale). A questo collegio sono collegati tre Collegi Uninominali:

01 – Caserta : comprende tutta la provincia di Caserta (104 comuni).

: comprende tutta la provincia di Caserta (104 comuni). 02 – Benevento : comprende le province di Benevento (78 comuni) e Avellino (118 comuni).

: comprende le province di Benevento (78 comuni) e Avellino (118 comuni). 03 – Salerno: comprende 137 comuni della provincia di Salerno: Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio Paestum, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Giorgio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Mercato San Severino, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva e Vibonati.

Tutti i candidati in Campania alle elezioni politiche 2022

Di seguito i link alle liste dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica collegio per collegio.

Camera dei Deputati

Campania 1 Camera Plurinominale 01 e Uninominali 01, 02, 03 (Napoli)

Campania 1 Camera Plurinominale 02 e Uninominali 04, 05, 06, 07 (Casoria, Acerra, Somma Vesuviana, Torre del Greco)

Campania 2 Camera Plurinominale 01 e Uninominali 01, 02, 03 (Benevento, Caserta)

Campania 2 Camera Plurinominale 02 e Uninominali 04, 05, 06, 07 (Avellino, Salerno)

Senato della Repubblica

Campania Senato 01 (area metropolitana di Napoli)

Campania Senato 02 (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno)