Elezioni 2022 in Campania 2-02: collegi e candidati alla Camera nelle aree di Salerno e Avellino Le liste dei candidati alla Camera dei Deputati alle Elezioni Politiche 2022 nei collegi plurinominale e uninominali di Salerno e Avellino della Circoscrizione Campania 2.

In Campania si vota domenica 25 settembre per le Elezioni Politiche 2022. Per l'elezione della Camera dei Deputati il Collegio Plurinominale Campania 2 – 02, che fa parte della Circoscrizione Campania 2, comprende il territorio delle province di Avellino e Salerno. A questo collegio sono collegati quattro Collegi Uninominali: 04 Avellino, 05 Scafati, 06 Salerno e 07 Eboli. Nel collegio plurinominale sono eletti 6 deputati con il sistema proporzionale, mentre altri 4 deputati sono eletti con il sistema maggioritario nei collegi uninominali.

Candidati Camera Campania 2 – Collegio Plurinominale 02 (per lista)

Di seguito tutti i candidati nel Collegio Plurinominale 02 della Circoscrizione Campania 2, relativo alle province di Avellino e Salerno, divisi per liste:

Vita

Stefania Giannattasio Gaetano Russo Naomi Bisogno Clemente Guerra

Unione popolare con de Magistris

Giuliano Granato Erminia Maiorino Francesco Navarra Rosaria Ciccarone

Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde-Sinistra Italiana)

Francesco Mari detto Franco Costanza Florimonte Luigi Adamo Anna Cione

Pd – Partito Democratico

Piero De Luca Rosa D’Amelio detta Rosetta Nunzio Senatore Caterina Lengua

Impegno Civico – Di Maio

Cosimo Adelizzi Maria Pallini Pasquale Maglione Marianna Iorio

+Europa con Emma Bonino

Manuela Zambrano Alfonso Maria Gallo Tommasina Ferrentino Riccardo Magi

Mastella Noi di centro

Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Guerino Gazzella Roberta Andretti Oreste Agosto

Italexit Per l’Italia con Paragone

Rosario Rocco Del Priore Sonia Di Carluccio Francesco Metropoli Cristina Coccia

M5S 2050

Michele Gubitosa Virginia Villani Francesco Virtuoso Alessandra Petrosino

Partito Animalista

Clementina Sansone Gennaro Sammartino Esmeralda Mameli Vincenzo Botta

Calenda (Azione e Italia Viva)

Maria Rosaria Carfagna Antonio D’Alessio Flora Frate Catello Vitiello

Italia Sovrana e Popolare

Francesco Toscano Lucia Barone Angelo Morriello Raffaella De Filippo

Lega Salvini Premier

Vannia Gava Gianpiero Zinzi Marica Grande Dante Santoro

Noi moderati

Massimiliano Marotta Elena Oliva Giampaolo Lupo Teresa Basile

Giorgia Meloni FdI

Edmondo Cirielli Eleonora Pace Nunzio Carpentieri Luisa Maiuri

Fi – Forza Italia Berlusconi Presidente

Antonio Tajani Marta Antonia Fascina Tullio Ferrante Teresa Formisano

Liste Candidati Camera Campania 2 – Collegi Uninominali 04, 05, 06 e 07

Di seguito tutti i candidati nei Collegi Uninominali: 04 Avellino, 05 Scafati, 06 Salerno e 07 Eboli, divisi per liste:

Collegio Uninominale 04 – Avellino

Il Collegio Uninominale 01 – Avellino è costituito dal territorio dell'intera provincia di Avellino (118 comuni). Ecco i candidati per lista:

Vita : Stella Maccario

: Stella Maccario Unione Popolare con de Magistris : Paolo Vittoria

: Paolo Vittoria Centrosinistra (Alleanza Verdi Sinistra, Pd, Impegno Civico, +Europa con Emma Bonino) : Maurizio Petracca

: Maurizio Petracca Mastella Noi di Centro : Guerino Gazzella

: Guerino Gazzella Italexit Per l’italia con Paragone : Rosario Rocco Del Priore

: Rosario Rocco Del Priore M5S 2050 : Michele Gubitosa

: Michele Gubitosa Partito Animalista : Lucio Janniello

: Lucio Janniello Calenda (Azione, Italia Viva) : Stefano Farina

: Stefano Farina Italia Sovrana e Popolare : Raffaella De Filippo

: Raffaella De Filippo Centrodestra (Lega, Noi Moderati, FdI, Fi): Gianfranco Rotondi

Collegio Uninominale 05 Scafati

Il Collegio Uninominale 05 – Scafati è costituito dal territorio di 26 comuni della provincia di Salerno: Amalfi, Angri, Atrani, Castel San Giorgio, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Scala, Siano, Tramonti e Vietri sul Mare. Ecco i candidati per lista:

Vita : Stefania Giannattasio

: Stefania Giannattasio Unione Popolare con de Magistris : Erminia Maiorino

: Erminia Maiorino Centrosinistra (Alleanza Verdi Sinistra, Pd, Impegno Civico, +Europa con Emma Bonino) : Paola Lanzara

: Paola Lanzara Mastella Noi di Centro : Vincenzo Trezza

: Vincenzo Trezza Italexit Per l’italia con Paragone : Francesco Metropoli

: Francesco Metropoli M5S 2050 : Virginia Villani

: Virginia Villani Partito Animalista : Pasquale Sorrentino

: Pasquale Sorrentino Calenda (Azione, Italia Viva) : Imma Zinnia

: Imma Zinnia Italia Sovrana e Popolare : Mario Sommella

: Mario Sommella Centrodestra (Lega, Noi Moderati, FdI, Fi): Maria Immacolata Vietri

Collegio Uninominale 06 Salerno

Il Collegio Uninominale 06 – Salerno è costituito dal territorio di 20 comuni della provincia di Salerno: Acerno, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte. Ecco i candidati per lista:

Vita : Francesco Forte

: Francesco Forte Unione Popolare con de Magistris : Simona Libera Scocozza

: Simona Libera Scocozza Centrosinistra (Alleanza Verdi Sinistra, Pd, Impegno Civico, +Europa con Emma Bonino) : Fulvio Bonavitacola

: Fulvio Bonavitacola Mastella Noi di Centro : Oreste Agosto

: Oreste Agosto Italexit Per l’italia con Paragone : Cristina Coccia

: Cristina Coccia M5S 2050 : Giuseppe Benevento

: Giuseppe Benevento Partito Animalista : Gennaro Sammartino

: Gennaro Sammartino Calenda (Azione, Italia Viva) : Corrado Naddeo

: Corrado Naddeo Italia Sovrana e Popolare : Gennaro Nenna detto Thiago

: Gennaro Nenna detto Thiago Centrodestra (Lega, Noi Moderati, FdI, Fi): Giuseppe Bicchielli

Collegio Uninominale 07 Eboli

Il Collegio Uninominale 07 Eboli è costituito dal territorio dal territorio di 112 comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio Paestum, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva e Vibonati. Ecco i candidati per lista: