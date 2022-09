Elezioni 2022 in Campania, collegi e candidati al Senato per l’area metropolitana di Napoli e 21 comuni salernitani Le liste dei candidati al Senato alle Elezioni Politiche 2022 nei collegi Plurinominale 01 e Uninominali della Circoscrizione Campania 1 (Napoli, Giugliano in Campania, Torre del Greco, Acerra)

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si vota domenica 25 settembre per le Elezioni Politiche 2022. Il collegio Plurinominale Campania 01 per il Senato comprende il territorio dell'area metropolitana di Napoli, compreso il capoluogo, e 21 comuni della provincia di Salerno, e ad esso sono collegati 4 collegi uninominali: 04 – Napoli Fuorigrotta, 05 – Giugliano in Campania, 06 – Torre del Greco, 07 – Acerra. Nel collegio vengono eletti 6 senatori (2 nel plurinominale e 4 nei collegi uninominali).

Candidati Senato Campania 1 – Collegio Plurinominale 01 (per lista)

Di seguito tutti i candidati nel Collegio Plurinominale 01 per il Senato, relativo alla città di Napoli, divisi per liste:

Unione popolare con de Magistris

Gianpiero Laurenzano Valeria Spinelli Salvatore Pace Gabriella Luise

+Europa con Emma Bonino

Emma Bonino Bruno Gambardella Maria Immacolata Iaccarino Rosario Cosimo

Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde-Sinistra Italiana)

Ilaria Cucchi Francesco Maria Alemanni Isabella De Luca Giuseppe De Cristofaro

Impegno Civico – Di Maio

Vincenzo Presutto Ramona Mirela Ilau Sergio Vaccaro Loredana Russo

Pd – Partito Democratico

Dario Franceschini Valeria Valente Filippo Sensi Giuliana Di Fiore

Italexit Per l’Italia con Paragone

Giampaolo Bocci Maria Abate Domenico Vozza Teresa Caputo

M5S 2050

Maria Domenica Castellone Luigi Nave Vincenza Aloisio Orfeo Mazzella

Fi Berlusconi Presidente

Silvio Berlusconi Anna Maria Bernini Francesco Silvestro Giuliana Franciosa

Lega Salvini Premier

Giuseppina Castiello Vincenzo Pepe Angela Russo Domenico Bellobuono

Giorgia Meloni FdI

Marcello Pera Giovanna Petrenga Sergio Rastrelli Gabriella Peluso

Noi moderati

Antonio Dell’Aquila Marianna Quaranta Salvatore Arionte Annalisa Iaccarino

Mastella Noi di centro

Maria Grazia Cammarota Giovanni Galano Stefania Rossi Osvaldo Ciriello

Calenda (Azione e Italia Viva)

Matteo Renzi Mariastella Gelmini Paolo Russo Luisa Liguoro

Liste Candidati Senato Campania 1 – Collegi Uninominali 04, 05, 06 e 07

Di seguito tutti i candidati nei Collegi Uninominali 04 – Napoli Fuorigrotta, 05 – Giugliano in Campania, 06 – Torre del Greco, 07 – Acerra, divisi per liste:

Collegio Uninominale 04 – Napoli Fuorigrotta

Il Collegio Uninominale 04 – Napoli Fuorigrotta è costituito dal territorio del Comune di Napoli. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Elena Coccia

: Elena Coccia Centrosinistra (+Europa con Emma Bonino, Alleanza Verdi Sinistra, Impegno Civico, Pd) : Valeria Valente

: Valeria Valente Italexit Per l’italia con Paragone : Angela Nittolo

: Angela Nittolo M5S 2050 : Ada Lopreiato

: Ada Lopreiato Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Stefano Caldoro

: Stefano Caldoro Mastella Noi di Centro : Maria Grazia Cammarota

: Maria Grazia Cammarota Calenda (Azione, Italia Viva): Giuseppe Russo

Collegio Uninominale 05 – Giugliano in Campania

Il Collegio Uninominale 05 – Giugliano in Campania è costituito dal territorio di 30 comuni della città metropolitana di Napoli: Afragola, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana e Villaricca. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Anna Organo detta Arianna

: Anna Organo detta Arianna Centrosinistra (+Europa con Emma Bonino, Alleanza Verdi Sinistra, Impegno Civico, Pd) : Davide Crippa

: Davide Crippa Italexit Per l’italia con Paragone : Maria Abate

: Maria Abate M5S 2050 : Maria Domenica Castellone

: Maria Domenica Castellone Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Elena Scarlato

: Elena Scarlato Mastella Noi di Centro : Giuseppe Barra

: Giuseppe Barra Calenda (Azione, Italia Viva): Vittoria Cistiano

Collegio Uninominale 06 – Torre del Greco

Il Collegio Uninominale 06 – Torre del Greco è costituito dal territorio di 24 comuni della città metropolitana di Napoli: Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Portici, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Vico Equense e di 19 comuni della provincia di Salerno: Amalfi, Angri, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Clementina sasso

: Clementina sasso Centrosinistra (+Europa con Emma Bonino, Alleanza Verdi Sinistra, Impegno Civico, Pd) : Eleonora Di Nocera detta Nora

: Eleonora Di Nocera detta Nora Italexit Per l’italia con Paragone : Salvatore Caraviello

: Salvatore Caraviello M5S 2050 : Orfeo Mazzella

: Orfeo Mazzella Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Giuseppina Castiello

: Giuseppina Castiello Mastella Noi di Centro : Stefania Rossi

: Stefania Rossi Calenda (Azione, Italia Viva): Mario Scognamiglio

Collegio Uninominale 07 – Acerra

Il Collegio Uninominale 07 – Acerra è costituito dal territorio di 37 comuni della città metropolitana di Napoli: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Tufino, Visciano e Volla e di 2 comuni della provincia di Salerno: San Valentino Torio e Sarno. Ecco i candidati per lista: