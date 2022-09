Elezioni 2022, candidati alla Camera in Campania 1-02: i collegi di Casoria, Acerra, Somma Vesuviana e Torre del Greco Le liste dei candidati alla Camera dei Deputati alle Elezioni Politiche 2022 nei collegi plurinominale 02 e uninominali della Circoscrizione Campania 1 (Casoria, Acerra, Somma Vesuviana e Torre del Greco)

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si vota domenica 25 settembre per le Elezioni Politiche 2022. Per l'elezione della Camera dei Deputati nel Collegio Plurinominale Campania 1 – 02 (al quale appartengono anche i quattro Collegi Uninominali collegati: 04 – Casoria, 05 – Acerra, 06 – Somma Vesuviana e 07 – Torre del Greco), che fa parte della Circoscrizione Campania 1, vengono eletti 7 deputati (4 eletti nei collegi uninominali e 3 nel plurinominale). Il collegio ha un territorio ampio che comprende 75 Comuni dell'area metropolitana di Napoli, ad eccezione del capoluogo e dei 16 comuni dell'area nord-occidentale che si trovano, invece, nel Collegio Plurinominale Campania 1 – 01.

Candidati Camera Campania 1 – Collegio Plurinominale 02 (per lista)

Di seguito tutti i candidati nel Collegio Plurinominale 02, relativo a tutti i comuni dell'area metropolitana di Napoli, ad eccezione della città capoluogo e dei 16 comuni dell'area nord-occidentale inclusi nel Collegio Plurinominale 01, divisi per liste:

Unione popolare con de Magistris

Luigi de Magistris Piera Aiello Piero De Luca Carmela Cantone

Mastella Noi di centro

Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Raffaele Menzione Rosa Erminia Fienga Bartolomeo Chierchia

Giorgia Meloni FdI

Marta Schifone Luca Scancariello Maria Immacolata Vietri Giovanni Russo

Fi Berlusconi Presidente

Antonio Tajani Marta Antonia Fascina Tullio Ferrante Annarita Patriarca

Lega Salvini Premier

Severino Nappi Maria Concetta Donnarumma Antonio Fellone Anna Ambrosino

Noi moderati

Ciro Falanga Giuseppina Esposito Fabrizio Anania Loredana Cuccillato

M5S 2050

Sergio Costa Carmela Di Lauro Alessandro Caramiello Carmela Auriemma

Impegno Civico – Di Maio

Luigi Di Maio Laura Castelli Vincenzo Spadafora Maria Pallini

Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde-Sinistra Italiana)

Francesco Emilio Borrelli Fiorella Zabatta Giulio Gerli Rosalinda Perna

+Europa con Emma Bonino

Francesco Moxedano Anna Maria Parisi Vittorio Serrapica Carla Taibi

Pd – Partito Democratico

Marco Sarracino Loredana Raia Raffaele Topo Maria Antonietta Ciaramella detta Antonella

Italexit Per l’Italia con Paragone

Paolo Bianchini Giuseppina Abate Renato Liguori Francesca Mari

Calenda (Azione e Italia Viva)

Ettore Rosato Angelica Saggese Pasquale Del Prete Biancamaria Balzano

Italia Sovrana e Popolare

Silvia Stefani Antonio Ingroia Lucia Barone Salvatore Mosolino

Liste Candidati Camera Campania 1 – Collegi Uninominali 04, 05, 06 e 07

Di seguito tutti i candidati nei Collegi Uninominali 04 – Casoria, 05 – Acerra, 06 – Somma Vesuviana e 07 – Torre del Greco, divisi per liste:

Collegio Uninominale 04 – Casoria

Il Collegio Uninominale 04 – Casoria è costituito dal territorio di 14 comuni della città metropolitana di Napoli: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Sant'Antimo. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Gennaro Mallozzi

: Gennaro Mallozzi Mastella Noi di Centro : Giovanni Peluso

: Giovanni Peluso Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Monica Maisto

: Monica Maisto M5S 2050 : Pasqualino Penza

: Pasqualino Penza Centrosinistra (Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa con Emma Bonino, Pd) : Vincenzo Spadafora

: Vincenzo Spadafora Italexit Per l’italia con Paragone : Consiglia Migliaccio

: Consiglia Migliaccio Calenda (Azione, Italia Viva) : Marianna Riccardi

: Marianna Riccardi Italia Sovrana e Popolare: Maurizio Ferrara

Collegio Uninominale 05 – Acerra

Il Collegio Uninominale 05 – Acerra è costituito dal territorio di 13 comuni della città metropolitana di Napoli: Acerra, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia e Volla. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Carmela Cantone

: Carmela Cantone Mastella Noi di Centro : Rosa Erminia Fienga

: Rosa Erminia Fienga Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Maria Concetta Donnarumma

: Maria Concetta Donnarumma M5S 2050 : Carmela Auriemma

: Carmela Auriemma Centrosinistra (Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa con Emma Bonino, Pd) : Paolo Siani

: Paolo Siani Italexit per l’Italia con Paragone : Giuseppina Abate

: Giuseppina Abate Calenda (Azione, Italia Viva) : Vincenzo Romano

: Vincenzo Romano Italia Sovrana e Popolare: Lucia Barone

Collegio Uninominale 06 – Somma Vesuviana

Il Collegio Uninominale 06 – Somma Vesuviana è costituito dal territorio di 28 comuni della città metropolitana di Napoli: Boscoreale, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Tufino e Visciano. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Michele La Pietra

: Michele La Pietra Mastella Noi di Centro : Ida Stringile

: Ida Stringile Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Marta Schifone

: Marta Schifone M5S 2050 : Carmela Di Lauro

: Carmela Di Lauro Centrosinistra (Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa con Emma Bonino, Pd) : Enzo Peluso

: Enzo Peluso Italexit per l’Italia con Paragone : Sergio Delle Donne

: Sergio Delle Donne Calenda (Azione, Italia Viva) : Giuseppa Maria Piedepalumbo

: Giuseppa Maria Piedepalumbo Italia Sovrana e Popolare: Angelantonio Storti

Collegio Uninominale 07 – Torre del Greco

Il Collegio Uninominale 07 – Torre del Greco è costituito dal territorio di 20 comuni della città metropolitana di Napoli: Agerola, Anacapri, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Vico Equense. Ecco i candidati per lista: