Elezioni 2022, candidati alla Camera in Campania 1-01: i collegi di Napoli città e dei 16 comuni dell’area Nord Le liste dei candidati alla Camera dei Deputati alle Elezioni Politiche 2022 nei collegi plurinominale e uninominali della Circoscrizione Campania 1 (Napoli città e 16 comuni dell’area Nord-Ovest)

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si vota domenica 25 settembre per le Elezioni Politiche 2022. Per l'elezione della Camera dei Deputati nel Collegio Plurinominale Campania 1 – 01 (al quale appartengono anche i tre Collegi Uninominali collegati: 01 – Giugliano in Campania, 02 – Napoli Fuorigrotta e 03 Napoli San Carlo all’Arena), che fa parte della Circoscrizione Campania 1, vengono eletti 6 deputati (3 eletti nei collegi uninominali e 3 nel plurinominale). Il collegio comprende il territorio della città di Napoli e dei 16 comuni dell'area nord-occidentale, mentre i restanti 75 comuni sono collocati invece, nel Collegio Plurinominale Campania 1 – 02.

Candidati Camera Campania 1 – Collegio Plurinominale 01 (per lista)

Di seguito tutti i candidati nel Collegio Plurinominale 01, relativo alla città di Napoli e a 16 Comuni dell'area nord-occidentale, divisi per liste:

Unione popolare con de Magistris

Luigi de Magistris Rosaria Galiero Giovanni Pagano Marzia Pirone

Mastella Noi di centro

Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Salvatore Scarfiglieri Simona Esposito Roberto Pisano

Giorgia Meloni FdI

Marta Schifone Michele Schiano di Visconti Maria Immacolata Vietri Giovanni Russo

Fi Berlusconi Presidente

Antonio Tajani Annarita Patriarca Guido Milanese Carla Ciccarelli

Lega Salvini Premier

Rosaria Borrelli Nicholas Esposito Teresa Frecciarulo Salvatore Onofaro

Noi moderati

Riccardo Guarino Lucrezia Orlando Salvatore Fabbrizio Barbara Ricci

M5S 2050

Giuseppe Conte Gilda Sportiello Raffaele Bruno Marianna Ricciardi

Impegno Civico – Di Maio

Luigi Di Maio Iolanda Di Stasio Alessandro Amitrano Marianna Iorio

Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde-Sinistra Italiana)

Fiorella Zabatta Francesco Emilio Borrelli Maria Luisa Iavarone Andrea Laerte Davide

+Europa con Emma Bonino

Enzo Peluso Marianna Palma Alfredo Giordano Tiziana Capuozzo

Pd – Partito Democratico

Roberto Speranza Loredana Raia Raffaele Topo Maria Rosaria Genovese

Italexit Per l’Italia con Paragone

Francesco Amodeo Rosanna Ruscito Fabio Tortora Stefania Aversa

Calenda (Azione e Italia Viva)

Ettore Rosato Maria Grazia Pagano Marcello Tortora Alessandra Del Prete

Italia Sovrana e Popolare

Antonio Ingroia Raffaella De Filippo Gennaro Nenna detto Thiago Rosa Spadafora

Liste Candidati Camera Campania 1 – Collegi Uninominali 01, 02 e 03

Di seguito tutti i candidati nei Collegi Uninominali 01 – Giugliano in Campania, 02 – Napoli Fuorigrotta e 03 Napoli San Carlo all’Arena, divisi per liste:

Leggi anche Matteo Salvini lancia il referendum su stop auto a benzina e diesel dal 2035

Collegio Uninominale 01 – Giugliano in Campania

Il Collegio Uninominale 01 – Giugliano in Campania è costituito dal territorio di 16 comuni della città metropolitana di Napoli: Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Forio, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Serrara Fontana e Villaricca. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Francesca Licata Mastella Noi di Centro : Francesco Santoro Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Domenico Brescia M5S 2050 : Antonio Caso Centrosinistra (Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa con Emma Bonino, Pd) : Fiorella Zabatta Italexit Per l’italia con Paragone : Simona Boccuti Calenda (Azione, Italia Viva) : Vincenzo Daniele Italia Sovrana e Popolare : Carlo Coppola



Collegio Uninominale 02 – Napoli Fuorigrotta

Il Collegio Uninominale 02 – Napoli Fuorigrotta è costituito da parte del territorio del Comune di Napoli: quartieri Avvocata, Bagnoli, Chiaia, Chiaiano, Fuorigrotta, Mercato, Montecalvario, Pendino, Pianura, Porto, Posillipo, San Ferdinando, San Giuseppe, San Lorenzo, Soccavo e Stella. Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Domenico Ciruzzi detto Mimmo

: Domenico Ciruzzi detto Mimmo Mastella Noi di Centro : Angela Baiano

: Angela Baiano Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Mariarosaria Rossi

: Mariarosaria Rossi M5S 2050 : Sergio Costa

: Sergio Costa Centrosinistra (Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa con Emma Bonino, Pd) : Luigi Di Maio

: Luigi Di Maio Italexit per l’Italia con Paragone : Francesco Amodeo

: Francesco Amodeo Calenda (Azione, Italia Viva) : Mara Carfagna

: Mara Carfagna Italia Sovrana e Popolare: Rosa Spadafora

Collegio Uninominale 03 – Napoli San Carlo all’Arena

Il Collegio Uninominale 03 – Napoli San Carlo all’Arena è costituito da parte del territorio del comune di Napoli: quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all'Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona Industriale. Ecco i candidati per lista: