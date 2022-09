Elezioni 2022 in Campania, collegi e candidati al Senato per le aree di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno Le liste dei candidati al Senato alle Elezioni Politiche 2022 nei collegi Plurinominale 02 e Uninominali della Circoscrizione Campania 2 (Caserta, Benevento-Avellino e 137 Comuni salernitani)

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si vota domenica 25 settembre per le Elezioni Politiche 2022. Il collegio Plurinominale Campania 02 per il Senato comprende il territorio delle province di Avellino, Benevento e Caserta e 137 Comuni della provincia di Salerno e ad esso sono collegati 3 collegi uninominali: Campania – 01 (Caserta), Campania – 02 (Benevento) – che accorpa le province di Avellino e Benevento – e Campania – 03 (Salerno). Nel collegio plurinominale vengono eletti 5 senatori col proporzionale e 3 con il maggioritario nei collegi uninominali.

Candidati Senato Campania 2 – Collegio Plurinominale 02 (per lista)

Di seguito tutti i candidati nel Collegio Plurinominale 02 per il Senato, relativo al territorio delle province di Avellino, Benevento e Caserta e di 137 Comuni della provincia di Salerno, divisi per liste:

Unione popolare con de Magistris

Gabriella Luise Massimiliano Tresca Giulia Pedoto Pio Antonio De Felice

+Europa con Emma Bonino

Bruno Gambardella Drusilla De Nicola Vincenzo Pastena Valentina Cosimati

Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde-Sinistra Italiana)

Amalio Santoro Anna Maria Naddeo Antonio Emilio Caggiano Maria Pia Pasolini

Impegno Civico – Di Maio

Antonietta Margherita Rebuffoni Gaetano Giudice Ramona Mirela Ilau Nicola Grimaldi

Pd – Partito Democratico

Susanna Lina Giulia Camusso Gianfranco Valiante Eva Avossa Andrea Boccagna

Italexit Per l’Italia con Paragone

Nunzia Alessandra Schilirò Nicola Massimo Angela Nittolo Luigi Malfetano

M5S 2050

Stefano Patuanelli Anna Bilotti Francesco Castiello Felicia Gaudiano

Fi Berlusconi Presidente

Anna Maria Bernini Francesco Silvestro Giuliana Franciosa Carmine De Angelis

Lega Salvini Premier

Gianluca Cantalamessa Maria Elena Iaverone Alberto Mignone Elena Anna Gerardo

Giorgia Meloni FdI

Giovanna Petrenga Domenico Matera Elena Scarlato Giuseppe Fabbricatore

Noi moderati

Annalisa Iaccarino Giuseppe La Brocca Marianna Quaranta Luigi Cerruti

Mastella Noi di centro

Luigi Abbate Carmela Coppola Pompilio Forgione Maria Cirocco

Calenda (Azione e Italia Viva)

Stefania Modestino Giuseppe Izzo (Bepy) Maria Rosa Sessa (Rossella) Domenico Gambacorta

Liste Candidati Senato Campania 2 – Collegi Uninominali 01, 02, 03

Di seguito tutti i candidati nei Collegi Uninominali Campania – 01 (Caserta), Campania – 02 (Benevento)– che accorpa le province di Avellino e Benevento – e Campania – 03 (Salerno), divisi per liste:

Collegio Uninominale 01 – Caserta

Il Collegio Uninominale 01 – Caserta è costituito dal territorio dell'intera provincia di Caserta (104 comuni). Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Renato Delle Femine

: Renato Delle Femine Centrosinistra (+Europa con Emma Bonino, Alleanza Verdi Sinistra, Impegno Civico, Pd) : Tommaso De Simone

: Tommaso De Simone Italexit Per l’italia con Paragone : Letizia D'Onofrio

: Letizia D'Onofrio M5S 2050 : Antonio Del Monaco

: Antonio Del Monaco Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Giovanna Petrenga

: Giovanna Petrenga Mastella Noi di Centro : Michele Di Stasio

: Michele Di Stasio Calenda (Azione, Italia Viva): Ovidio Marzaioli

Collegio Uninominale 02 – Benevento

Il Collegio Uninominale 02 – Benevento è costituito dal territorio dell'intera provincia di Avellino (118 comuni) e dell'intera provincia di Benevento (78 comuni). Ecco i candidati per lista:

Unione Popolare con de Magistris : Tiziana Salvetti

: Tiziana Salvetti Centrosinistra (+Europa con Emma Bonino, Alleanza Verdi Sinistra, Impegno Civico, Pd) : Carlo Iannace

: Carlo Iannace Italexit Per l’italia con Paragone : Teresa Caputo

: Teresa Caputo M5S 2050 : Maura Sarno

: Maura Sarno Centrodestra (FdI, Fi, Lega, Noi Moderati) : Giulia Cosenza

: Giulia Cosenza Mastella Noi di Centro : Armando Rocco

: Armando Rocco Calenda (Azione, Italia Viva): Francesca Mite

Collegio Uninominale 03 – Salerno

Il Collegio Uninominale 03 – Salerno è costituito dal territorio di 137 comuni della provincia di Salerno, sostanzialmente da Nocera in giù con tutta la zona del Cilento. Ecco i candidati per lista: