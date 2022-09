Elezioni politiche 2022, i risultati in Lombardia e lo spoglio in diretta: attesa per le sfide di Milano È in corso lo spoglio per le elezioni politiche 2022: molto attesi i risultati della Lombardia, la regione che esprime il maggior numero di parlamentari. Accese le sfide a Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

I risultati delle elezioni politiche 2022 in Lombardia

Alle ore 23 del 25 settembre si sono chiusi i seggi per le elezioni politiche 2022 e subito è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per l'elezione del nuovo Parlamento. La Lombardia dovrà occupare 31 seggi in Senato e 64 alla Camera dei Deputati.

Secondo l'attuale legge elettorale, una parte dei seggi sarà assegnata in base ai collegi uninominali, per cui ciascuna coalizione ha potuto esprime il nome di un solo candidato, e gli altri in base ai collegi plurinominale, per cui ciascun partito ha proposto quattro differenti nominati.

Elezioni 2022, inizia lo spoglio per i risultati

Lo spoglio per eleggere i nuovi deputati e i nuovi senatori è iniziato alle 23, subito dopo la chiusura delle urne. Particolare attenzione in Lombardia è riservata ai collegi di Sesto San Giovanni, dove si sfidano Emanuele Fiano per la coalizione di centrosinistra e e Isabella Rauri, figlia del leader del MSI Pino Rauti.

Si attende anche di sapere chi avrà totalizzato più voti fra i due big dell'economia candidati in Lombardia, Carlo Cottarelli e Giulio Tremonti. Infine gli occhi sono puntati sul risultato di Azione, che ha schierato Mariastella Gelmini, e sul Movimento 5 Stelle che vede come capolista il leader del partito Giuseppe Conte e la sua vice Alessandra Todde.

I dati sull'affluenza

In attesa dei primi risultati dello spoglio, il Ministero dell'Interno ha comunicato i dati ufficiali e definiti sull'affluenza alle urne in Lombardia, che confermano il trend negativo di queste votazioni rispetto alle precedenti politiche del 2018.

Alle 23 di domenica 25 settembre ha infatti votato il 70,71 per cento degli aventi diritto, mentre nel 2018 in Lombardia aveva votato ben il 78,09 per cento. Questo dimostra un calo di otto punti percentuali in chi ha voluto esprimere il proprio voto.