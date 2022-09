Elezioni 25 settembre 2022, i candidati in Lombardia della Lega Le elezioni politiche 2022 si svolgeranno domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Qui la lista di tutti i candidati della Lega Per Salvini Premier in Lombardia per la Camera e il Senato.

Il segretario della Lega Matteo Salvini

Domenica 25 settembre, dalle ore 07:00 alle 23:00, gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche 2022 con cui si rinnoveranno i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La legge elettorale attuale prevede che un terzo dei rappresentanti venga eletto con il metodo uninominale mentre i restanti due terzi con il metodo plurinominale.

La Lombardia è divisa in quattro circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e in una circoscrizione per l'elezione dei senatori. A loro volta, le circoscrizioni sono divise in collegi uninominali e plurinominali che prendono il nome dal comune più popoloso. Nei collegi uninominali ogni lista (o coalizione) esprime un solo candidato, mentre nei collegi plurinominali ogni lista esprime quattro candidati.A partire da questa legislatura, dopo l'approvazione della riforma del numero dei parlamentari, avvenuta con il referendum costituzionale del 2020, la Lombardia potrà eleggere 64 deputati e 31 senatori.

Intanto la Lega Per Salvini Premier ha ufficializzato i propri candidati per tutti i collegi in Lombardia, uninominali e plurinominali alla Camera e al Senato. I punti proposti da questo partito affiancano l'accordo di coalizione presentato insieme alle altre forze del centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi con L’Italia. Al centro del programma ci sono la difesa dei confini e l'autonomia, l'adesione al nucleare e la flat tax.

Tra i candidati di punta spicca, oltre ovviamente all'ex ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvini, il fondatore Umberto Bossi. Nonché altri big del partito come il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli e l'avvocata Giulia Bongiorno.

I candidati della Lega ai collegi uninominali alla Camera

Laura Ravetto

Andrea Crippa

Stefano Candiani

Nicola Molteni

Giancarlo Giorgetti

Rebecca Frassini

Simona Bordonali

Silvana Comaroli

Andrea Dara

Massimiliano Romeo

Maria Cristina Cantù

Gian Marco Centinaio

Daisy Pirovano

Stefano Borghesi

Facsimile della scheda elettorale per la Camera

I candidati della Lega ai collegi uninominali al Senato

Massimiliano Romeo

Maria Cristina Cantù

Gian Marco Centinaio

Daisy Pirovano

Stefano Borghesi

Collegi plurinominali in Lombardia, i candidati della Lega alla Camera e al Senato

I candidati nei collegi plurinominali alla Camera dei Deputati.

Lombardia 1 – P01

Laura Ravetto

Igor Iezzi

Federica Zanella

Antonio Fellone

Lombardia 1 P02

Fabrizio Cecchetti

Elena Lucchini

Paolo Grimoldi

Alessandra Riccardi

Lombardia 2 – P01

Umberto Bossi

Simona Bordonali

Matteo Luigi Bianchi

Manuela Maffioli

Lombardia 2 – P02

Eugenio Zoffili

Simona Bordonali

Jari Colla

Silvana Snider

Lombardia 3 – P01

Giulio Centemero

Rebecca Frassini

Stefano Locatelli

Simona Pergreffi

Lombardia 3 – P02

Simona Bordonali

Paolo Formentini

Eva Lorenzoni

Matteo Micheli

Lombardia 4 – P01

Silvana Comonali

Luca Toccalini

Claudia Gobbato

Luigi Augussori

Facsimile della scheda elettorale per il Senato

I candidati nei collegi plurinominali al Senato della Repubblica.

Senato – Plurinominale Lombardia 1

Maria Cristina Cantù

Paolo Arrigoni

Daisy Pirovano

Giuseppe Valditara

Senato – Plurinominale Lombardia 2

Matteo Salvini

Giulia Bongiorno

Alessandro Morelli

Antonella Faggi

Senato – Plurinominale Lombardia 3