Come funziona il Rosatellum, la legge elettorale che unisce sistema maggioritario e proporzionale Il 25 settembre si andrà a votare con la legge Rosatellum, che assegna i seggi in Parlamento secondo un sistema misto: un terzo con meccanismo maggioritario, due terzi con proporzionale. Vediamo come funziona e quali sono le criticità di questa norma.

A cura di Annalisa Girardi

Il Rosatellum, che prende il nome dal senatore Ettore Rosato (eletto con il Pd, poi passato a Italia Viva), è la legge elettorale con cui si andrà a votare il prossimo 25 settembre. Ed è la stessa utilizzata all'ultima tornata, quella del 2018. È basata su un sistema misto di ripartizione dei seggi, un mix tra un meccanismo maggioritario e uno proporzionale. Un terzo dei seggi viene assegnato nel primo modo: nei collegi uninominali il candidato che prende più voti vince. Nei collegi plurinominali (che riguardano i restanti due terzi dei seggi) invece i candidati sono divisi tra le forze politiche in modo proporzionale, in base ai voti ottenuti. È prevista una soglia di sbarramento al 3% per i singoli partiti e del 10% per le coalizioni. Visto il taglio del numero dei parlamentari, i seggi assegnati con il sistema maggioritario saranno 147 alla Camera (su un totale di 400) e 74 in Senato (su in totale di 200). Infine, 8 seggi alla Camera e 4 al Senato vengono assegnati secondo il voto degli italiani all'estero. In questo articolo proveremo a spiegare con parole semplici e in modo chiaro come funziona una legge complicatissima, evidenziandone gli aspetti più problematici.

I collegi uninominali alla Camera e al Senato con il sistema maggioritario

Partiamo dai seggi assegnati con sistema maggioritario, un terzo di quelli totali. Nei collegi uninominali vince semplicemente il candidato che prende più voti. Ogni partito o coalizione presenta in questi un unico candidato e quello che ottiene anche un solo voto in più degli altri viene eletto in Parlamento. È soprattutto per come funziona nella sua parte maggioritaria che il Rosatellum viene spesso definito una legge elettorale cha favorisce le alleanze. A volte anche quelle che normalmente non avverrebbero. I partiti sono spinti ad allearsi per candidare di volta in volta negli uninominali quel candidato che gode di più consenso e che quindi più facilmente otterrà la maggioranza dei voti.

C'è poi un altro fattore problematico, legato direttamente al taglio del numero dei parlamentari. In collegi che rappresentano città molto popolate come Torino o Firenze si finisce per eleggere un solo senatore, che deve però rappresentare un numero di persone decisamente elevato. Senza contare che alcuni collegi uninominali comprendono anche centinaia di migliaia di cittadini più di altri: come se il voto di chi vive in un determinato territorio contasse meno di chi vive in un altro.

I collegi plurinominali, i listini bloccati e il sistema proporzionale

Ma andiamo avanti. I seggi distribuiti con sistema proporzionale sono la maggior parte, 245 alla Camera e 122 al Senato. Nei collegi plurinominali i parlamentari vengono eletti in base ai voti ottenuti a livello nazionale da ogni lista. Proporzionalmente ai consensi ricevuti, appunto. Ogni listino può essere composto da almeno due e fino a quattro nomi. È prevista una quota di genere: nessun sesso, infatti, può rappresentare oltre il 60% dei candidati rappresentati.

Le leggi elettorali a sistema proporzionale, rispetto a quelle maggioritarie, tendono a rappresentare più precisamente gli equilibri tra le forze politiche (senza rischiare di tagliare fuori quelle più piccole), ma per questo stesso motivo risulta più difficile per i partiti trovare una maggioranza. Con conseguenze sugli equilibri politici e il margine di azione dei governi. Una criticità del Rosatellum, però, riguarda più che altro la modalità con cui vengono assegnati i seggi. Che si affida a un sistema complesso che potrebbe anche avere effetti imprevisti.

Partiamo da una premessa: nei collegi plurinominali i seggi vengono assegnati secondo un metodo cosiddetto top-down, dal nazionale al territorio. A livello nazionale vengono cioè designate le liste e a quelle che superano le soglie di sbarramento vengono poi distribuiti i seggi secondo un particolare calcolo di quozienti e resti. Il problema paradossale, che si presenta soprattutto alla Camera, è quello che YouTrend ha nominato "effetto flipper". Per farla breve, nelle diverse circoscrizioni (che non sono altro che porzioni in cui è suddiviso il territorio, non tutte grandi uguali) potrebbe essere necessario fare qualche aggiustamento per rispecchiare fedelmente i risultati ottenuti dai partiti a livello nazionale. Cosa significa? Che un partito potrebbe vedersi assegnare un tot di seggi nella circoscrizione X per dei voti ottenuti in quella Y. Gli elettori di Milano, ad esempio, potrebbero con il loro voto a un certo partito procurargli un seggio a Napoli.

La soglia di sbarramento per partiti e coalizioni

Insomma il Rosatellum proprio per come è strutturato rende impossibile prevedere con assoluta certezza quali seggi si andrebbero a ottenere con un certo numero di voti. Ciò che è invece sicuro è che per averne almeno uno bisogna superare una soglia di sbarramento. Questa è fissata al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. All'interno delle alleanze, però, le forze politiche che ottengono tra l'1% e il 3% non perdono questi consensi, ma pur non eleggendo parlamentari propri li distribuiscono in modo proporzionale alle liste che fanno parte della stessa coalizione.

E qui si presenta un problema al Senato. Dal momento che, a differenza della Camera, la distribuzione dei seggi non avviene su base nazionale ma regionale, nel concreto le soglie di sbarramento potrebbero alzarsi. Pagella Politica fa l'esempio della Sicilia, per cui al Senato sono disponibili dieci seggi nella quota proporzionale. Questo significa che per ottenerne uno a un partito non basterebbe raggiungere il 3%, ma dovrebbe superarlo di molto, o rischierebbe di rimanere escluso.

Non è previsto un premio di maggioranza

La legge elettorale Rosatellum non assegna alcun premio di maggioranza. Si tratta di un meccanismo previsto invece in alcuni sistemi elettorali proporzionali per cui a un partito o a una coalizione che porta a casa un particolare risultato vengono assegnati ulteriori seggi in modo da rafforzarne il peso all'interno del Parlamento.

Perché il Rosatellum è una legge elettorale che spinge alle alleanze

Un'altra caratteristica del Rosatellum è che non permette il voto disgiunto. Non è cioè possibile votare una certa lista al proporzionale ed esprimere allo stesso tempo una preferenza all'uninominale per un candidato che fa parte di un'altra lista. Un altro motivo per cui per i partiti non è conveniente correre in solitaria.

Torniamo quindi a quanto detto all'inizio di questo articolo. Per un piccolo partito con questa legge elettorale potrebbe rivelarsi molto più complicato ottenere seggi rispetto a quanto non lo sarebbe con un proporzionale puro. Cosa che lo spingerebbe a entrare in coalizioni. Dall'altro lato però, se non riuscisse a superare l'1% non porterebbe alcun vantaggio a queste, che potrebbero quindi preferire tagliarlo fuori.