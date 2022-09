Elezioni 2022, i candidati in Lombardia del Movimento 5 Stelle Le elezioni politiche 2022 si svolgeranno domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Qui la lista di tutti i candidati del Movimento 5 Stelle in Lombardia per la Camera e il Senato.

A cura di Fabio Pellaco

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle

Domenica 25 settembre, dalle ore 07:00 alle 23:00, gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche 2022 con cui si rinnoveranno i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato i propri candidati per tutti i collegi in Lombardia, uninominali e plurinominali alla Camera e al Senato.

Il Movimento guidato da Giuseppe Conte è l'unico tra i principali partiti italiani ad aver deciso di correre in solitaria. Nel programma dei 5 Stelle trovano spazio, tra gli altri temi, la riproposizione del Reddito di Cittadinanza e del Superbonus, e la riforma del Titolo V della Costituzione con l'obiettivo di restituire allo Stato la gestione della sanità ora in mano alle regioni.

In base alla legge elettorale con cui si andrà al voto, il Rosatellum bis, la Lombardia è divisa in quattro circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e in una circoscrizione per l'elezione dei senatori. A loro volta, le circoscrizioni sono divise in collegi uninominali e plurinominali che prendono il nome dal comune più popoloso. Nei collegi uninominali ogni lista (o coalizione) esprime un solo candidato, mentre nei collegi plurinominali ogni lista esprime quattro candidati.

A partire da questa legislatura, dopo l'approvazione della riforma del numero dei parlamentari, avvenuta con il referendum costituzionale del 2020, la Lombardia potrà eleggere 64 deputati e 31 senatori.

Tra i candidati alle politiche 2022 del Movimento 5 Stelle in Lombardia spiccano il presidente Giuseppe Conte e la vice Alessandra Todde, entrambi in corsa per un posto alla Camera.

I candidati del Movimento 5 Stelle ai collegi uninominali alla Camera

Valentina Barzotti (Lodi)

Simona Bertogliatti (Milano Bande Nere)

Elena Calogero (Cologno Monzese)

Giovanni Cappellazzi (Mantova)

Giovanni Currò (Como)

Antonio Ferrara (Varese)

Giovanni Galimberti (Lecco)

Jacopo Gnocchi (Bergamo)

Daniela Gobbo (Monza)

Nunga Lodi (Milano Loreto)

Stefania Mammì (Rozzano)

Sara Montrasio (Seregno)

Riccardo Olgiati (Legnano)

Amedeo Paccagnella (Lumezzane)

Pierluigi Riccitelli (Milano Buenos Aires-Venezia)

Vittorio Salvo (Busto Arsizio)

Luca Sangalli (Sondrio)

Samuel Sorial (Brescia)

Paola Tacchini (Cremona)

Teresa Tamborino (Desenzano del Garda)

Concetta Torrisi (Treviglio)

Daniele Tromboni (Sesto San Giovanni)

Alberto Valenti (Pavia)

Scheda elettorale per la Camera dei Deputati

I candidati del Movimento 5 Stelle ai collegi uninominali al Senato

Silvia Baldina (Pavia)

Anna Maria Bonettini (Brescia)

Francesca Bonoldi (Varese)

Eugenio Casalino (Milano Buenos Aires-Venezia)

Umberto Di Franco (Cremona)

Mariarosa Ghitti (Treviglio)

Tommaso Leoni (Como)

Sabina Lupo (Bergamo)

Bruno Marton (Monza)

Paola Pizzighini (Cologno Monzese)

Elena Sironi (Sesto San Giovanni)

Scheda elettorale per il Senato della Repubblica

Collegi plurinominali in Lombardia, i candidati del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato

I candidati nei collegi plurinominali alla Camera dei Deputati.

Lombardia 1 – P01

Giuseppe Conte

Stefania Mammì

Riccardo Olgiati

Simona Bertogliatti

Lombardia 1 – P02

Giuseppe Conte

Sara Montrasio

Davide Buffagni

Daniela Gobbo

Lombardia 2 – P01

Alessandra Todde

Antonio Ferrara

Veronica Iannone

Vittorio Salvo

Lombardia 2 – P02

Giovanni Currò

Carmela Colomo

Giovanni Galimberti

Elena Calogero

Lombardia 3 – P01

Monica Ferraris

Luca Sangalli

Sonia Lisotti

Nicola Carioli

Lombardia 3 – P02

Samuel Sorial

Teresa Tamborino

Amedeo Paccagnella

Concetta Torrisi

Lombardia 4 – P01

Valentina Barzotti

Manuel Draghetti

Paola Tacchini

Giovanni Cappellazzi

I candidati nei collegi plurinominali al Senato della Repubblica.

Lombardia – P01

Bruno Marton

Francesca Bonoldi

Claudio Zocco

Luz Marta De Poli

Lombardia – P02

Elena Sironi

Eugenio Casalino

Silvia Baldina

Matteo Cattaneo

Lombardia – P03