Elezioni 2022 in Lombardia, affluenza al 22,56 per cento alle 12: a Milano ha votato il 21,59 per cento I dati di Milano e della Lombardia, aggiornati alle 12 di oggi. I prossimi aggiornamenti alle 19 e alle 23, dopo la chiusura dei seggi elettorali.

È attestato a 22,56 per cento, il dato sull'affluenza in Lombardia alle elezioni politiche del 2022, superiore al dato nazionale del 19,03 per cento: sono i risultati di 1.435 Comuni su 1.506. Nel 2018 il conteggio parziale delle 12 era al 21,24 per cento.

In provincia di Milano, ha votato invece il 21,59 per cento (nel 2018, il dato delle 12 era al 19,95 per cento).

Si tratta di primissimi numeri parziali, aggiornati alle 12 di oggi: mancano infatti ancora 11 ore di voto, e sarà dunque necessario attendere la chiusura dei seggi elettorali alle 23 per poter stabilire la percentuale effettiva di voti alle urne.

I prossimi aggiornamenti alle 19 e dopo le 23, con le percentuali di affluenza in Lombardia e il confronto con le precedenti elezioni.

I dati sull'affluenza nel 2018 a Milano e in Lombardia

Durante le ultime elezioni politiche del 2018 (che si svolsero in concomitanza con le elezioni regionali), l'affluenza in Lombardia si è attestata al 76,85 per cento per la Camera e al 77,08 per cento per il Senato.

L'affluenza più alta si è registrata a Monza e Brianza (più del 76 per cento), la più bassa a Sondrio (intorno al 66 per cento).

Per quanto riguarda Milano città, invece, l'affluenza per la Camera è stata del 73,24 per cento, mentre per il Senato è stata registrata al 73,68 per cento.

Le liste dei partiti a Milano e le sfide tra big

Alla Corte d'Appello del Tribunale di Milano sono state depositate ufficialmente 21 liste alla Camera e 17 al Senato. Tanti i nomi di peso che corrono in Lombardia.

Per la coalizione che mette insieme Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia spiccano Silvio Berlusconi (candidato a Monza all'uninominale del Senato ed capolista nel collegio 2 e nel collegio 3 del Senato), Giorgia Meloni (capolista di Fratelli d'Italia nel plurinominale per la Camera a Milano) e Matteo Salvini (capolista della Lega al plurinominale al Senato in Lombardia).

Protagonisti della scena politica come il segretario del Pd Enrico Letta (capolista alla Camera a Milano) e l'economista Carlo Cottarelli (per lui anche il collegio uninominale di Cremona), così come la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini che, dopo l'addio a Forza Italia, si candida con Azione per il Senato, a Milano e Brescia, in tandem con Matteo Renzi.