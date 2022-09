Elezioni politiche 2022, i candidati del Partito democratico in Lombardia Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, si potrà votare per le elezioni politiche 2022. In totale saranno 95 i deputati e senatori che potranno rappresentare la Lombardia in Parlamento. Tra i nomi su cui punta il Pd e la sua coalizione, oltre a Enrico Letta, troviamo Cottarelli, Tabacci e Fiano.

A cura di Ilaria Quattrone

Mancano pochi giorni al voto per le elezioni politiche 2022: domenica 25 settembre si potrà votare dalle ore 7 alle ore 23. Sono stati ufficializzati i candidati del Partito democratico per tutti i collegi in Lombardia, uninominali e plurinominali alla Camera e al Senato.

La legge elettorale attuale prevede che un terzo dei rappresentanti venga eletto con il metodo uninominale mentre i restanti due terzi con il metodo plurinominale. Saranno in totale 95 i deputati e i senatori che potranno rappresentare la Lombardia in Parlamento.

Il Pd, guida la coalizione di centrosinistra che vede Europa Verde, Sinistra Italiana, Impegno Civico e +Europa. Nel suo programma "Insieme per un'Italia democratica e progressista", uno dei pilastri è l'ambiente e la transizione ecologica, il secondo è quello del lavoro. Non mancano i riferimenti alla scuola, alla guerra in Ucraina, all'Unione Europea, alle politiche fiscali e riforme sulle tasse e infine alla sanità.

È inoltre possibile consultare i fac simile delle schede elettorali qui: https://pdlombardia.it/politiche-2022-i-nostri-candidati/

Per il Partito democratico e la coalizione, tra i candidati su cui si punta il tutto per tutto – oltre al segretario Enrico Letta – troviamo: Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidente del Consiglio durante il Governo Draghi ed ex presidente di Regione Lombardia, il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova, il dem Emanuele Fiano, l'economista Carlo Cottarelli e ancora Lia Procopio Quartapelle e Giovanni Cuperlo.

I candidati del Partito democratico ai collegi uninominali alla Camera

Giovanna Amodio (Monza)

Jenny Arienti (Seregno)

Paolo Romano (Cologno Monzese)

Ilaria Ramoni (Rozzano)

Sara Bettinelli (Legnano)

Matteo Mangili (Sesto San Giovanni)

Bruno Tabacci (Milano)

Gianfranco Librandi (Milano)

Benedetto Della Vedova (Milano)

Matteo Capriolo (Varese)

Federica Gasbarro (Busto Arsizio)

Luca Monti (Como)

Caterina Valeria Duico (Sondrio)

Laura Bartesaghi (Lecco)

Gabriele Giudici (Treviglio)

Valentina Ceruti (Bergamo)

Pier Luigi Mottinelli (Lumezzane)

Roberto Rossini (Brescia)

Donatella Albini (Desenzano del Garda)

Emanuele Massimiliano Corsico Piccolini (Pavia)

Paolo Costanzo (Lodi)

Giorgio Pagliari (Cremona)

Paolo Galeotti (Mantova)

I candidati del Partito democratico ai collegi uninominali al Senato

Vivaldo Orlando Rinaldi (Varese)

Aurora Concetta Longo (Como)

Antonio Misani (Milano)

Emanuele Fiano (Sesto San Giovanni)

Adriana Albini (Cologno Monzese)

Federica Perelli (Monza)

Giacomo Angeloni (Bergamo)

Rosa Vitale (Brescia)

Cristina Tedaldi (Treviglio)

Valerio Federico (Pavia)

Carlo Cottarelli (Cremona)

Collegi plurinominali in Lombardia, i candidati del Partito democratico alla Camera e al Senato

Candidati ai collegi plurinominali alla Camera:

Enrico Letta

Lia Procopio Quartapelle

Giovanni Cuperlo

Elena Carnevali

Silvia Roggiani

Matteo Mauri

Simona Buraschi

Alessandro Vincenzo Di Paolo

Roberto Rampi

Debora Pacchioni

Valerio Langè

Noemi Cauzzo

Chiara Braga

Pierluigi Morelli

Patrizia Lissi

Patrizia Lissi Paolo Furgoni

Guido Giuseppe Vinicio Peluffo

Leyla Graziella Ciagà

Marco Bresciani

Valentina Ceruti

Gian Antonio Girelli

Miriam Cominelli

Michele Zanardi

Elena Ringhini

Lorenzo Guerini

Antonella Forattini

Alan Ferrari

Velleda Rivaroli

Candidati ai collegi plurinominali al Senato: