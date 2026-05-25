Schianto frontale moto-Suv: morto Davide Voria, era candidato consigliere alle elezioni comunali di Bollate

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 maggio. Voria era candidato alle elezioni comunali di Bollate (nel Milanese) come consigliere.

Davide Voria

Si chiamava Davide Voria il ragazzo di 21 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 maggio a Lecco, all'altezza di un incrocio lungo la strada statale che conduce a Bergamo, nel quartiere Maggianico. Voria era candidato alle elezioni comunali di Bollate (nel Milanese) come consigliere e un ex alunno dell'istituto Tecnico Primo Levi di Bollate.

La lista civica di cui faceva parte, Bollate al Centro, sui propri social ricorda il giovane con "profondo dolore". E prosegue: "Davide aveva scelto di mettersi in gioco per la sua città, con entusiasmo, passione e un grande desiderio di fare la sua parte per Bollate. In questo momento di immenso dolore siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene. Ricorderemo Davide per il suo spirito e per l’impegno che aveva messo in questo percorso insieme a noi. Ci fermiamo in silenzio e rispetto".

Il 21enne si trovava in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un Suv. Il giorno dell'incidente, sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. All'arrivo dei sanitari, il motociclista era già deceduto per le gravi lesioni riportate nello schianto, mentre le altre due persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale cittadino per le cure.

Presenti anche gli agenti della polizia locale e quelli della Questura per tutti i rilievi del caso. Secondo una primissima ricostruzione, pare che il conducente della moto abbia perso il controllo del mezzo ripartendo dal semaforo ad alta velocità, oppure che fosse impegnato in un sorpasso.