Attilio Fontana vince le regionali in Lombardia 2023: Fratelli d’Italia traina la Destra

Attilio Fontana ha vinto le elezioni regionali 2023 in Lombardia. Il candidato di centrodestra è stato confermato nuovamente Governatore. Fontana ha ottenuto il 56,3 per cento dei voti – come confermato dai dati reali diffusi dal Governo – contro il 32,8 per cento registrato dallo sfidante di centrosinistra Pierfrancesco Majorino. Letizia Moratti, candidata di Azione e Italia Viva ha avuto il 9,2 per cento dei consensi mentre Mara Ghidorzi, candidata di Unione Popolare, ha ottenuto il 1,5 per cento. A trainare la coalizione di Destra è, però, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

L'affluenza alle Regionali del 2023

L'affluenza rispetto al 2018 è nettamente crollata. Quest'anno è stata del 41,68 per cento, meno di cinque anni fa quando è stato 74,01. A differenza di cinque anni fa, quest'anno si è votato su due giorni.

Nel 2018, Fontana aveva vinto con il 49,8 per cento battendo l'attuale sindaco di Bergamo Giorgio Gori che era stato scelto dal centrosinistra. All'epoca il nuovo Presidente aveva staccato l'avversario politico di ben 20 punti percentuali. Anche quest'anno Fontana ha staccato Pierfrancesco Majorino di oltre venti punti percentuali.

Le percentuali ottenute dai partiti che appoggiano Attilio Fontana

Nelle elezioni regionali del 2018 il primo partito era stata la Lega (partito di cui Attilio Fontana è esponente) che aveva ottenuto il 29,65 per cento mentre oggi ha registrato il 16,8 per cento. Forza Italia, sempre cinque anni fa, aveva ottenuto il 14,32 per cento dei voti contro il 7,8 per cento di quest'anno.

Nell'anno che ha consacrato Fontana alla presidenza di Regione invece Fratelli d'Italia aveva registrato un minor consenso, ottenendo solo il 3,64 per cento. Quest'anno invece il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ottenuto il 25,6 per cento.