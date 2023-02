Elezioni regionali in Lombardia 2023, proiezioni: Fontana raggiunge il 54,4%, ma la Lega si ferma al 16 Sono iniziate le operazioni di scrutinio in Lombardia. Le proiezioni, al momento, vedono il presidente uscente e candidato per il centrodestra Fontana in vantaggio con il 54,4 per cento delle preferenze. Segue per il centrosinistra e M5S Majorino con 20 punti in meno.

A cura di Enrico Spaccini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra sondaggi ed exit poll, si contano anche le schede elettorali. Al momento, con la copertura del campione al 12 per cento, il candidato del centrodestra, nonché presidente uscente, Attilio Fontana è in vantaggio con il 54,4 per cento dei voti. Stando ai dati raccolti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, dietro di lui, Pierfrancesco Majorino: 33,6 per cento. Letizia Moratti al 10,1 per cento, mentre Mara Ghidorzi all'1,9 per cento .

Le urne sono rimaste aperte per tutta la giornata di ieri, domenica 12 febbraio, dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio. Nonostante il basso numero di votanti, lo spoglio richiederà comunque diverse ore di lavoro. Stando agli exit poll, quindi alle intenzioni di voto rivelate fuori dai seggi, a vincere dovrebbe essere ancora Fontana. I primi dati, infatti, lo vedono favorito con una percentuale di preferenze che dovrebbe aggirarsi intorno al 51,5 per cento. Majorino, invece, è dato indietro di 16 punti. Moratti e Ghidorzi seguono rispettivamente a 11,5 per cento e 2 per cento.

L'invito al voto dei candidati alle regionali

Anche durante i giorni del voto, i candidati dell'opposizione, soprattutto Majorino per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, hanno invitato gli elettori e gli indecisi ad andare alle urne. L'obiettivo era quello di interrompere i governi di centrodestra che da 28 anni di seguito si sono susseguiti senza interruzioni in Lombardia. Dopo la breve parentesi firmata Fiorella Ghilardotti terminata nel 1994, infatti, la presidenza della Regione è stata in mano a Roberto Formigoni per 18 anni e a Roberto Maroni per altri cinque.

Ora, Fontana, potrebbe continuare la propria esperienza al Pirellone iniziata il 26 marzo del 2018. L'invito al voto è arrivato anche dai partiti di centrodestra: "Se non voti aiuti la sinistra", hanno scritto su Facebook.

I dati definitivi sull'affluenza

Ieri sera alle 23, alla chiusura della prima giornata di votazioni, l'affluenza alle urne era al 31,66 per cento. Un dato nettamente inferiore a quello registrato cinque anni fa, quando si era raggiunto il 73,10 per cento. Alla chiusura definitiva arrivata oggi, alle 15, l'affluenza è arrivata al 41,61 per cento.

I dati relativi alle liste

Come alle politiche, Fratelli d'Italia è primo partito in Lombardia con il 25,6 per cento con la copertura del campione al 12 per cento. Nel centrodestra la Lega, invece, è al 16 per cento mentre Forza Italia al 6,6 per cento e Noi moderati all'1,3 per cento. Nel centrosinistra, invece, il Pd da solo ha raccolto al momento il 20,8 per cento. Per quanto riguarda le liste civiche, quella a sostegno di Fontana ha raggiunto il 6,3 per cento, quella di Moratti il 6,2 per cento. Azione-Italia viva, al momento, ha registrato il 4,5 per cento delle preferenze.

Nella coalizione a sostegno di Majorino, il Movimento 5 Stelle ha raccolto per ora il 4,3 per cento dei voti, mentre Alleanza Verdi-Sinistra italiana il 3,2 per cento con la civica Majorino presidente il 3,6. Unione popolare che candida Mara Ghidorzi è data all'1,3 per cento.