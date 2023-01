Le liste della Lega alle elezioni in Lombardia 2023: i candidati al Consiglio regionale Anche la Lega, il partito di Matteo Salvini che alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 sosterrà Attilio Fontana, ha presentato la sua lista ufficiale di candidati consiglieri. Ecco quali sono, provincia per provincia.

Anche la Lega, il partito del vicepremier Matteo Salvini che alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 sosterrà il candidato del centrodestra Attilio Fontana, ha presentato la sua lista ufficiale di aspiranti consiglieri regionali in Lombardia. Un elenco che vanta uno tra i più giovani candidati di queste regionali (si tratta del 26enne Filippo De Bellis, che corre per il Carroccio a Milano) e tanti nomi di assessori e consiglieri uscenti (tra cui l'assessore uscente all'Autonomia e alla Cultura Stefano Bruno Galli e quello alla Casa Alan Christian Rizzi, in fuga da Forza Italia). In coalizione con la Lega anche gli alleati ormai di ferro Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Regionali in Lombardia, i nomi dei candidati della Lega

La Lega è il partito che ha espresso il candidato governatore del centrodestra in queste ultime elezioni: si tratta di Attilio Fontana, ex storico sindaco di Varese e già a capo di Regione Lombardia durante il primo mandato iniziato nel 2018. Un nome approvato anche dagli alleati di coalizione Forza Italia e soprattutto Fratelli d'Italia, che anche in Lombardia adesso è più forte che mai.

I candidati della Lega per la provincia di Milano

Riccardo Pase

Deborah Giovanati

Simone Giudici

Silvia Scurati

Curzio Trezzani

Chiara Bonomi

Stefano Bruno Galli

Emanuela Bossi

Alan Christian Rizzi

Elena Maggi

Daniele Davide Barletta

Cristina Perazzolo

Raffaele Cucchi

Monica Boselli

Ettore Fusco

Daniela Laffusa

Pietro Antonio Marrapodi

Donatella Mariarosa Santagostino

Samuele Piscina

Anna Alice Carozzi

Jari Colla

Sharon Giuliana Troccolo

Filippo Marco De Bellis

Barbara Contini

Massimo Cozzi

Caterina Lo Presti

I candidati della Lega per la provincia di Bergamo

Anelli Roberto

Mazzoleni Monica

Malanchini Giovanni Francesco

Poma Elena

Belotti Daniele

Fassi Serena

Galizzi Alex

Fumagalli Sara

Bertazzoli Giorgio

Testa Manuela

I candidati della Lega per la provincia di Brescia

Caparini Davide Carlo

Zambelli Stefania

Massardi Floriano

Ceruti Francesca

Ghiroldi Francesco Paolo

Epis federica

Pasinetti Renato

Menghini Michela

Quetti Cristian

Pe Gabriella

I candidati della Lega per la provincia di Como

Turba Fabrizio

Spelzini Gigliola

Fermi Alessandro

Conoscitore Annamaria

Beccalli Gianmarco

Girgi Isabella

I candidati della Lega per la provincia di Cremona

Bongiovanni Filippo

Fiorini Michela

Vitari Riccardo

Riccardi Monica

I candidati per la provincia di Lecco

Piazza Mauro

Bassani Anna Clara

Nogara Flavio

Bettega Cinzia

I candidati per la provincia di Lodi

Foroni Pietro

Pravettoni Selene

I candidati per la provincia di Monza e Brianza

Corbetta Alessandro

Capra Laura

Monti Andrea

Caldan Laura

Flumiani Alessandro

Di Tullio Valeria

Pozzi Stelio Giorgio

Villa Francesca

I candidati per la provincia di Mantova

Cappellari Alessandra

Accorsi Diego

Simeoni Katia

Bellini Romano

I candidati per la provincia di Pavia

Lucchini Elena

Sala Andrea

Panzarasa Isabella

Frustagli Andrea

I candidati per la provincia di Sondrio

Sertori Massimo

Snider Silvana

I candidati per la provincia di Varese