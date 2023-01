Chi vince le elezioni in Lombardia 2023, gli ultimi sondaggi sui principali candidati Chi vincerà le elezioni regionali in Lombardia 2023? Ecco tutti i dati degli ultimi sondaggi politici sull’intenzione di voto dell’elettorato: si va alle urne a partire da domenica 12 febbraio fino alle 15.00 di lunedì 13 febbraio.

Le elezioni regionali in Lombardia si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 e la sfida tra i candidati si fa sempre più intensa. A contendersi la presidenza alla Regione Lombardia saranno il governatore uscente Attilio Fontana, candidato di centrodestra, Pierfrancesco Majorino per la coalizione di centrosinistra e appoggiato anche dal Movimento 5 stelle, e Letizia Moratti, con Azione e Italia Viva.

I principali istituti statistici, commissionati da giornali e tv, stanno portando avanti le rilevazioni sulle opinioni dell'elettorato, che permettono di farsi un'idea sulle percentuali di gradimento degli elettori verso i candidati in corsa alla presidenza della Regione Lombardia. Ricordiamo che i sondaggi politici sono delle ricerche statistiche effettuate su un campione circoscritto di persone, allo scopo di conoscere le intenzioni di voto dell'elettorato pubblico, e non sono necessariamente rappresentativi della realtà: difatti, spesso, sono sconfessati alle urne. Gli exit poll, invece, sono i sondaggi realizzati all'uscita dalle urne, quando viene chiesto agli elettori per chi hanno effettivamente votato.

Come si legge sul sito ufficiale dell'Agcom, inoltre, "è vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto". Ecco tutti gli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali in Lombardia 2023.

Gli ultimi sondaggi politici sulle elezioni regionali in Lombardia

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Izi, confermano il vantaggio di Attilio Fontana sugli altri due candidati. Pierfrancesco Majorino, però, si avvicina sempre di più al governatore uscente, con una distanza tra i due di appena 4,2 punti percentuali. Letizia Moratti si attesterebbe al 17,8 per cento: cresce l'astensionismo.

Il sondaggio del 3 gennaio: alto il numero degli indecisi

A circa un mese dalle elezioni regionali in Lombardia, le ultime rilevazioni di Ipsos danno ancora per favorito il governatore uscente e candidato di centrodestra Attilio Fontana. Pierfrancesco Majorino si attesterebbe tra il 31 e 36 per cento, Letizia Moratti tra 17,5 e il 20,5 punti percentuali: alto ancora il numero degli indecisi.

Il sondaggio del 5 dicembre: Majorino rincorre Fontana

Secondo l'ultimo sondaggio politico sull'intenzione di voto alle elezioni regionali in Lombardia 2023, effettuato il 5 dicembre da Izilab, si assottiglia sempre di più la distanza percentuale tra il governatore uscente Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino, candidato PD appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle. Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo, si fermerebbe al 15 per cento.

Il sondaggio del 3 dicembre: Fontana in vantaggio

Stando ai sondaggi BiDi Media del 3 dicembre, sarebbe il presidente uscente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, appoggiato dal centrodestra, in testa alle preferenze degli elettori con una percentuale del 47,6 per cento. Il candidato del centrosinistra, appoggiato anche dal M5S, Pierfrancesco Majorino, si attesterebbe al 29 per cento. Letizia Moratti, appoggiata da Azione e Italia Viva, non supererebbe il 25 per cento dei voti.

Il sondaggio del 24 novembre: Moratti si ferma al 13 per cento

I dati delle rilevazioni di novembre commissariate dal Fatto Quotidiano a Izi, davano ancora come favorito il candidato di centrodestra e governatore uscente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con una percentuale del 45,2 per cento. Pierfrancesco Majorino si attestava al 29,8 per cento mentre Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo, si fermava al 13,2 per cento.