Elezioni in Lombardia, i sondaggi: Fontana al 45%, Majorino al 30%, Moratti si ferma al 13% Secondo gli ultimi sondaggi, alle regionali in Lombardia il favorito resta Fontana (anche se i voti di Forza Italia vanno verso Letizia Moratti), ma la partita è aperta. Torna in campo l’ipotesi alleanza Pd e Terzo polo?

Il favorito resta lui: il governatore uscente Attilio Fontana, che porterebbe a casa (o meglio al Pirellone) il 45,2 per cento delle preferenze dei votanti lombardi. Il suo sfidante dem Pierfrancesco Majorino, a capo della coalizione di centrosinistra, si attesterebbe invece intorno al 29,8 per cento. Una bella differenza, sì. Ma mai come questa volta la partita delle regionali in Lombardia 2023 è più aperta che mai.

Il favorito delle prossime regionali 2023, l’attuale governatore leghista Attilio Fontana

Una larghissima coalizione di centrosinistra batterebbe Fontana con il 54 per cento

Lo dicono i dati del sondaggio commissariato dal Fatto Quotidiano a Izi: se contro il big della Lega Fontana, avvantaggiato alla guida di Regione Lombardia anche al prossimo giro elettorale, si presentasse compatto uno schieramento che metta insieme Pd, Cinque stelle e Terzo polo, la vittoria del centrosinistra sarebbe assicurata.

Letizia Moratti, ex vice di Regione Lombardia candidata con il Terzo Polo è infatti indicata al 13,2 per cento. Simile la situazione del M5S, intorno all'11 per cento. Risultato, sommando le previsioni di Majorino: oltre il 54 per cento.

Una vittoria tanto schiacciante quanto impossibile. "Noi mai con i Cinque stelle. Lo firmo sulla mia pelle", dichiarò tempo fa Carlo Calenda. E addirittura invitò il Pd a non farsi tentare da alleanze giallorosse. "Fate una scelta riformista, e abbandonate finalmente i Cinque stelle al loro destino".

Pierfrancesco Majorino, candidato per lo schieramento di centrosinistra alle regionali in Lombardia 2023

Torna in campo l'ipotesi alleanza Pd e Terzo polo?

Se questa è un'ipotesi poco praticabile, lo è però decisamente di più quella di un'alleanza tra Pd e Terzo polo, non ancora definitivamente tramontata: in questo caso, sarebbe un vero e proprio testa a testa con Attilio Fontana.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, a quanto pare, starebbe lavorando ai fianchi del partito. Decisamente più tranciante, ancora una volta, il leader di Azione. "Majorino rende impossibile un'alleanza. È un candidato di sinistra molto estrema". Del resto, larga parte del Pd prende le distanze da Letizia Moratti. "È una candidatura di centrodestra". È ancora stallo, insomma.

Letizia Moratti, ex vice di Regione Lombardia oggi candidata per il Terzo polo

I voti del centrodestra: Forza Italia verso Letizia Moratti

Un altro dato emerge dal sondaggio, ed è relativo alla composizione del voto di centrodestra. Sotto la percentuale di Attilio Fontana, 45,2 per cento, c'è un importante sostegno dei votanti di Fratelli d'Italia con oltre il 31 per cento, in, che doppia addirittura quello dei votanti della Lega: 15,8 per cento.

Molte delle schede di Forza Italia invece starebbero fuggendo in direzione di Letizia Moratti, ex ministro del governo Berlusconi e sindaca di Milano proprio con Forza Italia, all'interno dello schieramento moderato della Casa delle Libertà.