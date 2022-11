Il centrosinistra ha deciso: Majorino è il candidato per la presidenza della Lombardia Al termine di una riunione tra i rappresentanti di coalizione, il centrosinistra ha deciso di chiedere a Majorino di candidarsi per la presidenza della Lombardia.

A cura di Enrico Spaccini

Pierfrancesco Majorino sarà il candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Lombardia. L'ufficialità è arrivata questa sera, 17 novembre, alla fine di una riunione che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della coalizione durante la quale si è deciso di chiedere all'europarlamentare di candidarsi.

"Sono onorato ed emozionato", ha scritto Majorino in un post su Facebook, "le forze del centrosinistra lombardo mi hanno chiesto di essere il candidato della coalizione". Poi annuncia che già da domani inizieranno gli incontri con i vari partiti, in modo da poter costruire "la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione".

La coalizione di centrosinistra

Come già anticipato da Fanpage.it, quello di Majorino era il nome più probabile in quanto considerato come l'unico in grado di unire la coalizione contro i candidati di centrodestra, Attilio Fontana, e del terzo polo, Letizia Moratti.

Ora resta da capire se sarà ancora possibile vedere Verdi e Sinistra italiana e i Civici correre insieme a +Europa e il Movimento 5 stelle. Con gli ultimi due che non sembrano, almeno al momento, avere posizioni conciliabili l'uno all'altro.

"Abbiamo espresso l'appoggio al candidato indicato dal Pd", spiegano da +Europa, "abbiamo ribadito che la nostra partecipazione è riferita a una coalizione che non comprende il M5S".

Il progetto

Su una sua possibile candidatura si era espresso nei giorni scorsi, anche attraverso i propri canali social. L'eurodeputato Majorino, però, piuttosto che i nomi metteva sul piatto del dibattito la mancanza di un progetto unitario della coalizione.

Il fatto che all'interno del solo Pd ci siano voci che vogliono un'alleanza con Moratti e altre no, chi chiede il supporto con i pentastellati e chi invece no, per Majorino è un punto di discussione abbastanza importante.

Tuttavia, mentre l'assessore Pierfrancesco Maran aveva escluso un'alleanza con i 5S, per Majorino il Pd "non può pensare di farcela da solo con un turno elettorale unico".