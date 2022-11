Regionali in Lombardia, Letizia Moratti ufficializza la candidatura con Calenda e Renzi L’ex assessora rompe gli indugi e annuncia: “Ho condiviso l’avvio di un percorso con Carlo Calenda e Matteo Renzi. Abbiamo un progetto forte”

A cura di Pierluigi Frattasi

Carlo Calenda, Letizia Moratti e Matteo Renzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Letizia Moratti sarà la candidata per il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda alla presidenza della Regione Lombardia. L'ex assessora e vice del governatore Attilio Fontana, dimessasi il 2 novembre scorso e sostituita da Guido Bertolaso, annuncia la sua corsa a governatore con una nota: "Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi – scrive l'ex sindaco di Milano – ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia".

Moratti: "Abbiamo un progetto forte"

Negli scorsi giorni, dai leader del Terzo Polo erano arrivati elogi per l'ex ministra della Pubblica Istruzione. Si era anche parlato di un possibile ticket tra la formazione di Renzi e Calenda ed il Pd, con Moratti ed il senatore dem Carlo Cottarelli in vista delle regionali. Cottarelli ha però detto di non sapere "cosa voglia dire questo ticket" e di non essere mai stato chiamato a tal proposito, aggiungendo: "L’ho soltanto letto sui giornali, quindi non so quali siano le modalità".

Moratti, oggi, ha rotto gli indugi, iniziando la sua corsa per la carica di governatore.

Abbiamo "un progetto forte ed attento ai territori – ha spiegato l'ex vicepresidente della Lombardia – orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo".

Ed ha aggiunto: