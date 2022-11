Regionali in Lombardia, Cottarelli: “Il Pd ha criticato Moratti, ma non si sa se gli errori erano suoi” “Negli ultimi due anni è stata molto criticata sia dal Pd che da Azione per quello che ha fatto in giunta, però non è chiaro se era colpa sua o se il fatto che stava in una certa giunta”: a dirlo ai microfoni di Fanpage.it è il senatore del Partito democratico Carlo Cottarelli riferendosi all’ex vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

A cura di Ilaria Quattrone

I due erano presenti alla manifestazione in supporto dell'Ucraina organizzata a Milano da Azione. Dopo le dimissioni di Moratti, si è fatto spazio la possibilità di un ticket elettorale, in alleanza tra il Terzo Polo e il Partito democratico, relativamente alle prossime elezioni regionali. Questo vedrebbe coinvolti sia Moratti che Cottarelli.

Cottarelli sostiene di non essere mai stato chiamato per il ticket elettorale

Mentre l'ex assessora, che precisa di nutrire rispetto per il senatore, non si lascia sfuggire alcun tipo di commento al riguardo, Cottarelli afferma di non sapere "cosa voglia dire questo ticket" e di non essere mai stato chiamato a tal proposito: "L’ho soltanto letto sui giornali, quindi non so quali siano le modalità".

Il senatore, che ritiene che le dimissioni di Moratti non siano arrivate solo per la questione mascherine negli ospedali ed Rsa, non si lascia sfuggire un commento sulla questione: "Ha fatto un gesto coraggioso a dimettersi. Adesso vediamo come si vuole collocare". Ribadisce che negli ultimi anni sia stata molto criticata dal Pd e da Azione per quello che ha fatto in giunta: "Azione sembra averle superate. Il Partito democratico non lo so dovete chiedere a loro".