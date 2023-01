Elezioni in Lombardia, ultimo sondaggio Izi: cresce la distanza fra Fontana e Majorino Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto di sondaggi, Attilio Fontana arriverebbe al 45 per cento e Pierfrancesco Majorino al 39,5 per cento. La distanza fra i due candidati sarebbe quindi di 5,5 punti percentuali.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumenta la distanza fra il governatore uscente della Lombardia Attilio Fontana e il principale sfidante Pierfrancesco Majorino. A rivelarlo è l'ultimo sondaggio di Izi, pubblicato oggi 26 gennaio.

Secondo questa rilevazione, il candidato del centrosinistra si fermerebbe a 5,5 punti percentuali in meno da quello del centrodestra. Nell'ultimo sondaggio dello stesso istituto, diffuso il 19 gennaio, la differenza era del 4,1 per cento.

Chi vince le elezioni in Lombardia: il nuovo sondaggio Izi

Secondo i dati del nuovo sondaggio Izi, anticipato da La Repubblica, Attilio Fontana arriverebbe al 45 per cento dei voti, mentre Pierfrancesco Majorino al 39,5 per cento.

Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, si fermerebbe invece al 14 per cento, mentre quello che Izi definisce "altro" (e quindi Mara Ghidorzi, visto che è l'unica altra candidata al ruolo di presidente della Regione) si attesterebbe all'1,5 per cento.

Entrando nello specifico dei singoli partiti della coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia arriverebbe al 23,50 per cento, la Lega al 12,90 per cento, Forza Italia al 6,60 per cento, Noi moderati-Rinascimento Sgarbi al 2,10 per cento, Lista civica Fontana Presidente 2,10%.

Mentre nella coalizione di centrosinistra il Partito democratico si attesterebbe al 19,8 per cento, il Movimento 5 Stelle al 9,2 per cento, Verdi-Sinistra al 5,90 per cento, Lista civica Majorino Presidente al 2,50 per cento.

Per quanto riguarda, invece, il terzo polo la lista formata dall'unione fra Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda sarebbe al 9,10 per cento e la Lista civica Moratti Presidente al 4,50 per cento.

Unione Popolare, infine, si fermerebbe all'1,8 per cento.

Il confronto con il sondaggio precedente

Nell'ultimo sondaggio diffuso da Izi Attilio Fontana era in testa, ma con il 43,9 per cento delle preferenze. Pierfrancesco Majorino, con il 39,8 per cento, aveva 0,3 punti percentuali in più rispetto a ora e Letizia Moratti, con il 14,8 per cento, avrebbe perso ben 0,8 punti percentuali.