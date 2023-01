Le liste del Patto Civico per Majorino Presidente alle elezioni in Lombardia: i nomi dei candidati Sono stati resi noti i candidati della lista civica in supporto al candidato presidente del centrosinistra Piefrancesco Majorino alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio 2023. Ecco quali sono i nomi degli aspiranti consiglieri regionali per ogni provincia lombarda.

Sono stati resi noti i candidati che faranno parte della lista civica in appoggio al candidato presidente Piefrancesco Majorino alle prossime elezioni regionali del 12 e del 13 febbraio 2023: correranno per un posto in Consiglio regionale sotto il nome "Patto civico per Majorino presidente" per la compagine di centrosinistra, sostenuti anche dal Movimento 5 Stelle lombardo. Gli elenchi ufficiali degli aspiranti consiglieri in Lombardia sono divisi in circoscrizioni provinciali (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).

Regionali in Lombardia 2023, i nomi dei candidati del Patto civico per Majorino presidente

La lista, che raccoglie realtà civiche e politiche lombarde, farà parte della coalizione di centrosinistra che correrà contro l'esponente del centrodestra Attilio Fontana e quella del Terzo polo Letizia Moratti. "È una lista civica che ha al suo interno persone che vengono da esperienze amministrative, professionisti, cittadini, rappresentanti della società civile", le parole del candidato presidente Majorino. Il nome di punta? Quello del professor Fabrizio Pregliasco, celebre virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’ Ambrogio di Milano, che in caso di vittoria punterebbe a un assessorato alla Sanità.

I candidati per la provincia di Milano

Fabrizio Ernesto Pregliasco

Michela Palestra

Michele Andrea Alfredo Usuelli

Ulivi Francesca

Luca Paladini

Monica Frassoni

Mauro Vittorio Grimoldi

Crivellini Giulia

Roberto Maviglia

Alicia Ambrosini

Gianfranco Accomando

Caccamo Maria Letizia Antonietta

Pasquale Andriuzzi

Renata Cerutti

Walter Cecchin

Serena Masi

Enrico Fedrighini Detto Fedri

Menendez Bartolo Luz Marina Detta Lucy

Alessandro Macchi

Sanguine Sabrina Carolina

Marco Maggi

Tortolani Annalori

Maurizio Magnoni

Mauro Orso

Francesco Pompa

Giovanni Quinto Zais Detto Gianni

I candidati per la provincia di Varese

De Simone Dino

Cerutti Renata

Girardi Walter

Incerti Gisella

Orlandino Vincenzo

Masi Serena

Tomasello Leonardo

Ulivi Francesca

I candidati per la provincia di Mantova

Capursi Salvatore

Loffi Vittoria Costanza Alessandra

I candidati per la provincia di Como

Paulon Mirko

Imperiali Alessia

Fabbri Alberto

Caccamo Maria Letizia Antoniettta

Rossi Alessandro

Masi Serena

I candidati per la provincia di Monza e Brianza

Troiano Antonio Marco

Concettina Monguzzi

Castoldi Tommaso

Alicia Ambrosini

Pasquali Francesco

Guffanti Ilaria

Tartari Gianni

Pitino Elena

I candidati per la provincia di Lecco

De Simone Dino

Coti Zelati Monica

Girardi Walter

Pitino Elena

I candidati per la provincia di Cremona

Canidio Emilio

Loffi Vittoria Costanza Alessandra

Marco Masseroni

Miraglio Cinzia

I candidati per la provincia di Brescia

Frassoni Monica

Usuelli Michele Andrea Alfredo

Bonvicini Barbara

Brunelli Ettore

Coti Zelati Monica

Gozzoli Diego

Miraglio Cinzia

Orso Mauro

Tortolani Annalori

Ramera Giuseppe

I candidati per la provincia di Bergamo

Poli Loredana

Usuelli Michele Andrea Alfredo

Bonaita Laura

Andreini Luca

Molta Michela

Giavazzi Stefano

Suela Plaka

Carmine Iaciofano

Alessandro Iocco

Orso Mauro

I candidati per la provincia di Sondrio

D'Agata Claudio

Pitino Elena

I candidati per la provincia di Pavia

Ghislandi Mauro

Frassoni Monica

I candidati per la provincia di Lodi