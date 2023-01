Le liste del Partito Democratico alle elezioni in Lombardia: i candidati al Consiglio regionale La lista del Pd sostiene il candidato governatore Pierfrancesco Majorino all’interno di una larga coalizione di centrosinistra che comprende anche il Movimento 5 Stelle. Ecco quali sono i nomi dei candidati al Consiglio regionale per il Partito Democratico in Lombardia.

A un mese dalle elezioni in Lombardia (12 e 13 febbraio 2023), diventano ufficiali gli aspiranti consiglieri del Partito Democratico che si candidano per un posto in Consiglio regionale: la lista sostiene il candidato governatore Pierfrancesco Majorino, all'interno di una larga coalizione di centrosinistra che comprende anche il Movimento 5 Stelle. Il nome di punta è quello del sindaco di Brescia (e per qualche tempo anche papabile candidato presidente) Emilio Del Bono. Presenti anche alcuni dei consiglieri regionali uscenti come Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza, e la capolista a Milano Cosima Buccoliero, ex direttrice del carcere di Bollate.

Regionali in Lombardia, i nomi dei candidati del Partito Democratico

Ecco l'elenco ufficialmente approvato dal Partito Democratico della Lombardia, partito di riferimento del candidato presidente Pierfrancesco Majorino. Sono dieci i consiglieri regionali uscenti ricandidati, e figurano molte new entry tra amministratori del territorio ed ex parlamentari.

I candidati per la provincia di Milano

Cosima Buccoliero

Pietro Bussolati

Paola Bocci

Carlo Borghetti

Maria Detta Carmela Rozza

Fulvio Caselli

Claudia Bianchi

Eugenio Comincini

Daniela Caputo

Paolo Cova

Silvia Carabelli

David Gentili

Dhammika Chandrasekera

Angelo Melluso

Diana Alessandra De Marchi

Alfredo Simone Negri

Rosa Palone

Maso Notarianni

Loredana Pastorino

Lorenzo Pacini

Ester Maria Pungolino

Giuseppe Pignatiello

Manuela Sammarco

Paolo Romano

Sara Santagostino Pretina

Gianpiero Stabile

I candidati per la provincia di Bergamo

Jacopo Scandella

Francesca Riccardi

Davide Casati

Maria Grazia Vergani

Gabriele Riva

Maria Cristina Galizzi

Oscar Locatelli

Jenny Grazioli

Milvo Ferrandi

Giovanna Giupponi

I candidati per la provincia di Brescia

Emilio Del Bono

Miriam Cominelli

Gabriele Zanni

Marianna Dossena

Carlo Panzera

Giustina Bonanno

Luciano Corda

Rakeb Tosio

Mattia Pelucchetti

Uliana Pardelli

I candidati per la provincia di Como

Angelo Clemente

Orsenigo Valeria

Benzoni Edoardo

Pivanti Francesca

Curtale Gianni

Imperiali Maria

Cristina Redaelli

I candidati per la provincia di Cremona

Marta Andreola

Paolo Bodini

Fabiola Barcellari

Matteo Piloni

I candidati per la provincia di Lecco

Gianmario Fragomeli

Simona Piazza

Pietro Radaelli

Flavia Fiandaca

I candidati per la provincia di Lodi

Roberta Vallacchi

Roberto Ferrari

I candidati per la provincia di Monza e Brianza

Pietro Luigi Ponti

Rosalba Colombo

Ivano Riva

Barbara Ongaro

Umberto Ruzzante

Angela Marcella

Pietro Virtuani

Irene Zappalà

I candidati per la provincia di Mantova

Giovanni Buvoli

Cristina Soranzo

Marco Carra

Alice Vismarra

I candidati per la provincia di Pavia

Silvia Grossi

Marcello Emanuele Infurna

Arianna Spissu

Fabio Zucca

I candidati per la provincia di Sondrio

Michele Iannotti

Alba Rapella

I candidati per la provincia di Varese