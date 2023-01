Elezioni in Lombardia, il sondaggio Noto conferma Fontana presidente: oltre 20 punti percentuali dal secondo Addirittura 22 punti di distacco tra il candidato del centrodestra Attilio Fontana, dato al 51 per cento dei consensi, e lo sfidante del centrosinistra Pierfrancesco Majorino fermo al 29 per cento: a decretarlo è il sondaggio realizzato per Porta a Porta da Noto.

Addirittura 22 punti di distacco. Tanto intercorrerebbe tra il candidato del centrodestra e governatore uscente Attilio Fontana, dato al 51 per cento dei consensi, e lo sfidante del centrosinistra Pierfrancesco Majorino fermo al 29 per cento. A decretarlo l'ultimo sondaggio pubblicato da Porta a Porta, e realizzato da Noto Sondaggi.

Si attesta intorno a una percentuale del 18 per cento invece Letizia Moratti, candidata espressa dal Terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Chiude in fondo alla classifica la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi, che raccoglierebbe solo l'1 per cento dei voti.

L'ultimo sondaggio Izi sulle regionali in Lombardia

Tutto il contrario di quello che emerge dal più recente sondaggio Izi, secondo il quale Majorino tallonerebbe Fontana con soli 5,5 punti complessivi di distanza (in aumento rispetto ai 4,1 punti della ricerca precedente): secondo l’ultima rilevazione dell’istituto di sondaggi infatti Attilio Fontana arriverebbe al 45 per cento e Pierfrancesco Majorino al 39,5 per cento. Letizia Moratti, infine, guadagnerebbe il 14 per cento delle preferenze (in calo di quasi 1 punto percentuale).

Chi vince in Lombardia secondo Nando Pagnoncelli

Si colloca invece a metà il risultato del sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli, che vede il candidato del centrodestra sempre intorno al 45 per cento e quello del centrosinistra al 33,8 per cento: tra di loro, così, intercorrerebbero 11 punti di distacco. Un divario sempre notevole, sebbene inferiore a quello prospettato dall'istituto Noto. Non si schioda ancora dal terzo posto Letizia Moratti, al 19 per cento.