Il sondaggio sulle regionali in Lombardia: Fontana stacca Majorino di 11 punti Secondo l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli aumenta di 11 punti il divario tra Attilio Fontana (45 per cento) e Piefrancesco Majorino (33,8 per cento), con Letizia Moratti al 19 per cento. La coalizione di centrodestra al 50 per cento (con il traino di Fratelli d’Italia al 24,9 e la Lega dimezzata al 13,4), il centrosinistra al 35,2 per cento (con M5S all’8,1). Terzo polo al 16,1 per cento.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si avvicina l'appuntamento elettorale del 12 e del 13 febbraio 2023, che decreterà il futuro presidente di Regione Lombardia. E sale vertiginosamente, secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli, il distacco tra i due candidati di centrodestra Attilio Fontana (dato per favorito al 45 per cento) e quello del centrosinistra Pierfrancesco Majorino (fermo al 33,8 per cento): ben 11 punti di distanza.

Segue l'esponente del Terzo polo Letizia Moratti con il 19 per cento; fanalino di coda per Mara Ghidorzi di Unione Popolare con il 2,2 per cento.

Sondaggi elezioni Lombardia, le percentuali dei partiti

Al 50 per cento, stando a questi ultimi dati, la coalizione di centrodestra trainata da Fratelli d'Italia (24,9 per cento). Dimezzate invece rispetto alle precedenti regionali 2018 gli alleati Lega (al 13,4 per cento) e Forza Italia (6,5 per cento). Il 4,5 per cento di differenza con la percentuale attribuita ad Attilio Fontana fa riferimento agli elettori che potrebbero optare per il voto disgiunto.

Per quanto riguarda il centrosinistra, le liste a sostegno di Piefrancesco Majorino si attestano intorno al 32,5 per cento: in questa composizione, il Partito Democratico raccoglie il 18,4 per cento (in lieve flessione rispetto al 2018) mentre le liste Verdi-Sinistra e area civica insieme registrano il 6 per cento. Tagliato a metà il consenso intorno al Movimento 5 Stelle, che si attesterebbe all'8,1 per cento.

Il Terzo polo di Letizia Moratti, infine, raccoglie il 16,1 per cento totale con la lista di Azione-Italia Viva al 7,5 per cento e con la lista civica Letizia Moratti Presidente all'8,6 per cento. L'ex sindaco di Milano, insomma, gode personalmente di un +2,5 per cento di voti al di fuori della sua coalizione di riferimento.

L'apprezzamento dei candidati alla presidenza

Ma come vengono accolti dagli elettori i candidati alla presidenza di Regione Lombardia? Pierfrancesco Majorino, seppure noto solo a due terzi dei lombardi, è l’unico dei tre che ottiene più valutazioni positive: il 37 per cento di pareri favorevoli contro il 35 per cento di pareri negativi.

La più conosciuta (al 93 per cento degli intervistati) ma la meno apprezzata? Letizia Moratti. A pesare su questo giudizio probabilmente la scelta di smarcarsi dal centrodestra, dentro il quale l'ex vice di Regione Lombardia ha militato per decenni, a favore del Terzo polo: per lei il 51 per cento di valutazioni sfavorevoli contro il 37 per cento. Scelta non certo vista di buon occhio soprattutto dagli elettori di Piefrancesco Majorino, che compatti al 67 per cento giudicano male Letizia Moratti e l'ipotesi passata di una sua candidatura unitaria sotto la bandiera del centrosinistra.

Chi vince le regionali in Lombardia secondo i sondaggi

Nel mezzo infine il governatore uscente Attilio Fontana, conosciuto dall'83 per cento dei votanti, con il 41 per cento di pareri positivi e il 41 per cento di pareri negativi. Ma i lombardi intervistati non hanno dubbi: sarà lui il vincitore di queste prossime elezioni: viene indicato infatti come futuro governatore dal 49 per cento.

Al secondo posto? Al contrario delle intenzioni di voto, c'è Letizia Moratti indicata dal 16 per cento. Aleggia invece un certo pessimismo su Pierfrancesco Majorino, dato per vincitore solo dal 6 per cento dei votanti.